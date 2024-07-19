Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi\'nde Mama Üretimi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde kompost teknolojisiyle can dostlar için mama üretimine başlandı. Yemek hizmeti veren farklı kurum ve kuruluşlardan gün içinde toplanan yaklaşık 2 ton yemekten, 600 kilogram kadar mama üretimi yapılabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Havyan Bakımevi'ne kurulan mama üretim ünitesi sayesinde, farklı kurum ve kuruluşlardan gelen fazla yemekler mamaya dönüştürülüyor.

12-18 saat aralığında 600 kg mama üretimi yapılabiliyor

1 adet kırıcı makine, 2 adet 500'er litrelik kompost makinesi, 1 adet pelet makinesi ve 1 adet fırından oluşan ünite sayesinde, günlük toplanan yaklaşık 2 ton yemekten 600 kilogram kadar mama üretimi yapılabiliyor. Toplanan yemek miktarına bağlı olarak değişebilen üretim, bakımevinde yaşayan patili dostların iki günlük öğün miktarını karşılıyor. Kompost makinesine aktarılan yemek miktarı ve içeriğine göre, yaklaşık 12-18 saat aralığında yapılan üretimin ardından, köpeklerin yiyebileceği kıvamda ve rasyonda (bir evcil hayvanın 24 saat içinde tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan tüm yemler ve bunlara ait karışım oranları) mama elde ediliyor. Özellikle yaz aylarında toplanan yemeklerin, bozulmadan ve israf olmadan tüketilmesi adına son derece önemli olan ünite sayesinde, mama maliyeti de en aza indiriliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu; kamu kurumlarından, üniversitelerden, adliyeden, otellerden ve restoranlardan günlük olarak 1,5-2 tona yakın yemek toplayarak, bu yemekleri bakımevindeki patili dostlara ulaştırdıklarını aktardı. Yemek toplama işleminde bir araç ve 2 personel ile çalıştıklarını söyleyen Şahutoğlu, yaz aylarında toplanan yemeklerin ise aynı gün tüketilmesine oldukça dikkat ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz aylarında topladığımız yemekleri aynı gün yediriyoruz. İkinci güne kalması ve dostlarımızla paylaşmamız mümkün değil. Önce bir kırıcıdan geçiriyoruz, sonra kompost halini alıyor. Komposttan sonra pelet makinesi ve peletten sonra da kurutma yöntemiyle beraber, aynı gün tüketilmesi gereken yemekleri bir hafta yenilebilecek hale getiriyoruz. Toplamış olduğumuz yemekleri tekrar değerlendirme imkanı buluyoruz. Denemelerimiz sonucunda canlarımızın bunu aslında çok severek yediğini de fark ettik. Uygulama sayesinde, bakımevimizde yaşayan canlarımızın daha çeşitli yemek yemelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda da sıfır atık kapsamında bakıldığında; restoranlarda, otellerde, kamu kurumlarının yemekhane bölümlerinde boşa gidecek yemeklerin de değerlendirilmesini sağlıyoruz. Aldığımız makineyle oluşturduğumuz mamayla da, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mamaya harcamış olduğu para ya da mama ihtiyacını bir nebze de olsa düşürmüş olup, tasarruf sağlamış oluyoruz."