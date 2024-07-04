Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Toroslar ilçesindeki Aladağ ile Kızılgecit mahalleleri arasındaki bin 600 metrelik grup yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla doğal sebepler nedeniyle meydana gelen bozulmalar ve yıpranmalar sonucu işlevsiz hale gelen grup yolunu, daha işlevsel ve dayanıklı hale getirdi. Yaz mevsiminin gelmesiyle yaylacıların yanı sıra, üreticilerin ürünlerini hale götürmek için sık kullandığı yolda ulaşım aksamalarının da önüne geçildi.

"Hem yaylacılarımız hem çiftçilerimiz artık bu yolu rahat çıkabilecekler"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli kırsal saha amiri Nurettin Ekinci, yol çalışmalarının Toroslar bölgesinde devam ettiğini ifade etti. Son olarak yapılan çalışmalardan birinin Aladağ ile Kızılgeçit arasında olduğunu belirten Ekinci, "Buradaki yolumuz aynı zamanda yayla yolu ve çiftçilerin devamlı kullandığı bir yol. Uzun bir süredir stabilize olarak duruyordu. Buraya el atarak toplam bin 600 metre uzunluğundaki yolu sathi kaplama ile kapladık. Hem yaylacılarımız hem çiftçilerimiz artık bu yolu rahat çıkabilecekler. Daha önce ağır tonajlı araçlar olduğu için üreticiler sıkıntı çekiyorlardı. En büyük faydamız aslında çiftçilerimize ve yaylacılarımıza oldu" dedi.

"Çiftçilerimiz gidiş gelişte zorlanıyordu"

Aladağ Mahallesi Muhtarı Tevfik Öz de daha önce bozuk ve kullanılmaz durumda olan yolun verdikleri dilekçenin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldığını belirtti. Yolu üreticilerin yanı sıra yazın yaylaya çıkan vatandaşların da kullandığını vurgulayan Öz, "Çiftçilerimiz gidiş gelişte zorlanıyordu. Ayrıca köyümüzün gelişmesiyle yaylacılar da artmaya başladı. Vatandaşlarımız artık daha rahat edecek. Çiftçilerimizin sebzesi, meyvesi bozulmayacak, yollarımız toz olmayacak" diye konuştu.

Üretici Hıdır Erkan ise bozuk yollar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ifade ederek, "Artık arabayla gidip gelmemiz zorlaşmıştı. Bu maliyetlerden bizi kurtardıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN