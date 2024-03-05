Mersin Büyükşehir Belediyesi, Asfalt, Toprak ve Beton Laboratuvarı'nı Hayata Geçirdi

Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen laboratuvar, akredite alarak hem kurum ve kuruluşlara, hem de vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, 'Biz sadece yol yapmıyoruz. Biz kaliteli yollar, kaliteli imalatlar yapıyoruz' diyerek hizmette kalite standartlarını vurguladığı ve bu kapsamda faaliyetlerine devam eden Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü, 2024 yılında akreditasyonu almayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki yerel yönetimler arasında asfalt, toprak ve beton laboratuvarına sahip tek belediye olma özelliğini taşıyor.

BAYIR: "LABORATUVAR HİZMETLERİNİ 2023 YILINDA ETKİN BİR ŞEKİLDE VERMEYE BAŞLADIK"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nün 2022 yılında kurulduğunu kaydeden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, laboratuvarların ise kuruluşun hemen ardından hayata geçirildiğini belirtti. Kısa sürede kalite kontrol süreçleri, AR-GE çalışmaları, etüt ve proje takip işlemlerini yürüttüklerini belirten Bayır, "Müdürlüğümüz bünyesinde 2022 yılının ikinci yarısında asfalt ve toprak laboratuvarı ile beton laboratuvarı olmak üzere, 2 adet laboratuvarımızı kurduk. Laboratuvarlarımıza, ileri teknoloji ile donatılmış deney cihazlarımızı temin ettik. Bünyemize uzman personellerimizi kattık. 2023 yılında da etkin bir şekilde bu hizmetleri vermeye başladık. Şu anda mevcut kapasitemizle kentimizde yaptığımız yol, yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında; yolun altyapısı, üstyapısı, sanat yapısı, kaldırım ve benzeri imalatların, fen ve sanat kaidelerine uygunluğunu tayin edebilecek nitelikte gerekli test analizler yapılabilmektedir" dedi.

"LABORATUVAR HİZMETLERİNİ, BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yol yapım malzemesi kapsamına giren hammaddenin seçiminden başlayarak bir süreç ilerlettiklerini belirten Bayır, "Üretim aşamasında, üretim sonrası saha uygulama aşamasında, uygulanması sonrasında imalatların takibinde gerekli numuneler alınarak analizler yapılabilmektedir. Bu hususta 2023 yılında numunelere uyguladığımız deney sayısı toplamda 1.256 adettir" diye konuştu.

Etkin bir şekilde yürüttükleri laboratuvar hizmetlerini bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Bayır, "2024 yılı için aldığımız bir kararla, laboratuvar hizmetlerimize yönelik akreditasyon sürecini ve TSE 17025 standart çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz ay içerisinde de Türk Akreditasyon Kurumu'na gerekli olan kaydımızı yaptık. Başvuru sürecimiz şu anda devam etmektedir" dedi.

"HEDEFİMİZ 2024 YILI İÇERİSİNDE AKREDİTASYONU ALMAK"

Akreditasyon alınması halinde laboratuvardan çıkacak deney sonuçlarının hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olacağını kaydeden Bayır, "Hedefimiz, 2024 yılı içerisinde akredite laboratuvarlarımızı Mersin Büyükşehir Belediyemize ve bölgemize kazandırmak" diye konuştu.

rek, bu laboratuvarların Akdeniz ve Çukurova Bölgesi'nde bulunan yerel yönetimler arasında asfalt, toprak ve beton laboratuvarına sahip tek belediye olduğunu belirten Bayır, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla akredite olunduğunda laboratuvarlarımız dışarıya hizmet verebilecek yetkiye sahip olacak ve bölgemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, yerli ve yabancı firmaların ve vatandaşların asfalt, toprak ve beton üzerine analiz taleplerini karşılayabilecek" ifadelerini kullandı. Bayır, "Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü olarak, Daire Başkanlığımızın yaptığı tüm imalatlarda kalite güvencesi vermek adına çalışmalarımıza, 2024 yılı ve sonrası için de memnuniyetle devam edilecektir."

BAYAZIT: "KALİTE KONTROL LABORATUVARI, MALZEMEYİ UZUN VADEDE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYI HEDEF ALARAK KURULDU"

Süreç içerisinde neler yapılacağını anlatan Kalite Kontrol Şefi Jeoloji Mühendisi Serkan Bayazıt ise "İlk laboratuvarımızda asfalt ve toprak laboratuvar ve diğer laboratuvarımız beton laboratuvar olarak geçiyor. Asfalt ve toprak laboratuvarında asfaltın üretiminden sahaya gidene kadar olan süreçte, kalitesi adım adım kontrol ediliyor. Kalitesini teyit ettiğimiz malzemelerimizi, daha sonra asfalt üretimine sokuyoruz. Ürettiğimiz asfaltı tekrar laboratuvarımıza getirip, 'istediğimiz şekilde üretebildik mi, gerekli kaliteyi yakalayabildik mi' diye tekrar deneylere tabi tutarak teyit ediyoruz" dedi.