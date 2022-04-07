Mersin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

07.04.2022 09:26
Mersin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan gıda kolisi dağıtımları çerçevesinde, sisteme kayıtlı çölyak hastalarına, içerisinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolilerinin dağıtımına da başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan gıda kolisi dağıtımları çerçevesinde, sisteme kayıtlı çölyak hastalarına, içerisinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolilerinin dağıtımına da başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'Her zamanki gibi şefkatli, Ramazan gibi bereketli' sloganıyla, içerisinde makarnadan mercimeğe, gofretten çikolataya, bisküviden cipse, yağdan patlamış mısıra kadar birçok glütensiz ürünün yer aldığı koliler, çölyak hastalarına ulaştırılıyor. Glütensiz ürünlere ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşayan ve ürünlerin pahalılığından şikayet eden çölyak hastaları ve aileleri, Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği gıda kolisi desteğiyle rahat bir nefes aldı. Çölyak hastaları ayrıca Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek büfelerinden glütensiz ekmek ve unlarını da ücretsiz almaya devam ediyor.

"Gıda kolileri çölyak hastalarına özel hazırlandı"

Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli sosyolog Nurten Kılıç, çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların verilerinin sistemlerinde kayıtlı olduğunu belirterek, "Onların ücretsiz ekmek ve un alımları zaten ekmek büfelerimizden devam ediyordu. Bunların yanında çölyak hastalarını Ramazan ayında da unutmadık. Onlara özel, içerisinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolileri hazırlandı. Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genellikle çocukları çölyak rahatsızlığına sahipler. Onları da unutmadık ve koli içerisine gofret, kek, bisküvi, çikolata gibi çocuklara yönelik ürünleri de koyduk" dedi.

"Çocuk olduğum için beni zorluyor"

2,5 yıldır çölyak hastası olan Elif Öner ise nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgi verirken, "Her şeyin üstünü okumam gerekiyor. Çocuk olduğum için beni tabi zorluyor biraz. Maddi açıdan yüksek oldukları için bazen zorluk çekebiliyoruz. Koli geleceğini duyduğumda çok sevindim. Yani sonuçta gidip hemen alabileceğim şeyler değil. Hemen elimin altında da olmuyor bunlar. Çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum gerçekten" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Mersin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

YORUMLAR
500
Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi AK Parti'li Taşkın: 'Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır' AK Parti'li Taşkın: 'Ramazan af ve merhameti öğrenme ayıdır'

Ramazan, Mersin, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika


Son Dakika
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Yükseklik korkusunu unuttu, eğlenmek için anıtın üzerine çıktı! İmdadına itfaiye yetişti
10:49 KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Zincir marketleri denetleyin, raporlama yapın
10:43 Midesinden iki neşter ucu çıkarıldı, açıklaması şöyle oldu: Ekmekle yutmuş olabilirim!
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 11:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement