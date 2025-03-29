Mersin\'de Emekliler Bayramda Unutulmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda emeklileri unutmadı. Kentin birçok noktasında emekli evi açan Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin bayramını kutladı.

Emekli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetler, sağlık kontrolleri, spor aktiviteleri gibi birçok farklı alanda etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda da emeklileri unutmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde emekli evleri açan Büyükşehir Belediyesi, emekli üyelerin bayramını kutladı. Müzik eşliğinde emeklileri misafir eden belediye personeli, bayram şekeri ve tatlı ikramıyla emeklilerin bayrama şeker tadında girmesini sağladı.

"Mersin'de emekli olmak çok güzel"

Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm emekli evlerinde emeklilerle bayramlaştıklarını belirterek, "Yaş almış bireyleri mümkün olduğu kadar rahat ettirmeye çalışıyoruz. Şekerimizle, tatlımızla, kolonyamızla, çayımız, kahvemizle güzel bir bayram diledik. Tüm emeklilerin ve Türkiye'de yaşayan herkesin bayramını kutluyoruz" dedi.

Emekli evi üyelerinden Selahattin Elbir, keyifli bir bayramlaşma süreci yaşadıklarını ifade ederek, "Herkesin bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Anne ve babasının kabirlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendiğini belirten Osman Emekli de, "Mezarlık o kadar güzel bir hale gelmiş ki tertemiz yapılmış. Bayramlaşma etkinliğinden de büyük keyif aldım. Bize böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür ediyor ve Türkiye'nin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Feryal Erarslan ise bu tür etkinliklerle sosyalleşme imkanı sunulduğunu ve bu sayede çok sayıda arkadaş edindiğini kaydederek, "Mersin'de emekli olmak çok güzel" dedi. - MERSİN