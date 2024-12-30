Mersin'de Özel Bireyler Mutfak Atölyesi'nde Yemek Yapmayı Öğreniyor - Son Dakika
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Mersin'de Özel Bireyler Mutfak Atölyesi'nde Yemek Yapmayı Öğreniyor

Mersin\'de Özel Bireyler Mutfak Atölyesi\'nde Yemek Yapmayı Öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel bireyler, Mutfak Atölyesi'nde yemek yapmayı ve sofra düzenlemeyi öğreniyor. Aşçı Durdu Gürbüz eşliğinde sosyalleşen özel bireyler, pişirdikleri yemekleri birlikte yiyerek keyifli zaman geçiriyor.

30.12.2024 10:16  Güncelleme: 10:20
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Mersin'de özel bireyler Büyükşehir Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'nde yemek yapmayı öğreniyor. Pişirdikleri yemekleri kurdukları sofrada yiyen özel bireyler, atölyede sofra kurallarını da öğreniyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yer alan Mutfak Atölyesi, haftanın 5 günü özel bireyleri ağırlıyor. Mutfak Atölyesi'nde yemek pişirmeyi ve el becerilerini geliştirmeyi öğrenen özel bireyler, sofra kurallarını da öğreniyor. Atölye sayesinde sosyalleşme imkanı bulan özel bireyler, önlüklerini giyip, bone ve eldivenlerini takarak tezgahın başına geçiyor. Aşçı-usta öğretici Durdu Gürbüz ile keyifle yemek yapan özel bireyler, öğrendiklerini evlerinde de uyguluyor. Mutfak Atölyesi'nde gün içerisinde 2 ayrı ekibe ders verilirken, her öğrenci haftada bir kez olmak üzere haftanın 5 günü 40'a yakın özel birey atölyeden faydalanıyor. Son atölye çalışmasında yöresel topalak yemeği ile dövme pilavı ve sütlaç pişiren özel bireyler, hazırladıkları sofrada hep birlikte yemeklerini yedi.

"Menüleri çocuklarımızın isteklerine göre belirliyoruz"

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan Durdu Gürbüz, "Burada çocuklarımıza hem yemek yapma, hem masa kurma, hem de misafir ağırlama konularında kendi işlerini yapabilecek şekilde eğitim veriyoruz. Bundan dolayı çok mutlular. Türküler, şarkılar eşliğinde güzel zaman geçiriyoruz" dedi. Son atölye çalışmasında yöresel topalak yemeği ile dövme pilavı ve sütlaç pişirdiklerini ifade eden Gürbüz, "Atölyede sıcak, soğuk, tatlı, tuzlu her türden yemeği ve tatlıyı yapıyoruz. Menüleri çocuklarımızın isteklerine göre belirliyoruz" diye konuştu. Atölyenin, çocukların sosyalleşmelerine büyük katkı sunduğunu da dile getiren Gürbüz, "Yemek yapmak zaten eğlenceli. Çocuklar yemek yapmaya daldıkları zaman hem sosyalleşiyorlar, hem de birbirlerine bakarak bir şeyler öğreniyorlar" dedi.

"Kendine olan özgüveni arttı"

Atölyeden faydalanan Cansu Coşkun'un annesi Nurşen Coşkun, "Cansu buraya gelince hayatında bir takım değişiklikler oldu. Kendine olan özgüveni arttı. Bir takım el becerileri vardı. Mutfak Atölyesi'nde bunu daha da ilerletti. Evde yemek menülerini kendisi belirliyor" diye konuştu. Kızının haftanın her günü atölyeye gelmek istediğini belirten Coşkun, "Cansu'nun arkadaş çevresi yoktu. Buraya geldikten sonra arkadaş ortamını çok sevdi. Buraya gelmek ve arkadaşlarıyla bir arada olmak istiyor. Tereddüt etmeden çocuklarımızı gönderiyoruz. Çünkü başka şekilde topluma katamıyoruz" dedi.

Mutfak Atölyesi'nden faydalanan ve doğuştan görme engeli bulunan 19 yaşındaki Semanur Emren ise atölye sayesinde mutfakta yemek yaparken bıçak ve ocak korkusunu yendiğini ifade etti. Korkusunu, hocası Durdu Gürbüz sayesinde attığını dile getiren Emren, "Her şey onun sayesinde oldu. Burada öğrendiklerimi eve gidip defterime yazıyorum. Sonra ona bakarak yapıyorum" diye konuştu.

Özel bireylerden Büşra Güneş de atölyeye yeni başladığını kaydederek, "Burada çok güzel yemekler yapmayı öğrendim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Özel Bireyler Mutfak Atölyesi'nde Yemek Yapmayı Öğreniyor - Son Dakika

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