Mersin\'de Silifke Gençlik Merkezi Açıldı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Silifke Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı kapsamında, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihalesi yürütülen Silifke Gençlik Merkezi inşaat çalışmaları tamamlandı. Resmi açılışı henüz yapılmamış olmakla birlikte gençlerin faydalanmaya başladığı gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yürütülen çalışmalar, faaliyetler ve eğitim programları hakkında bilgiler aldı.

Merkezdeki gençlerle buluşan Vali Pehlivan, onlarla masa tenisi oynadı, sohbet etti, duygu, düşünce ve tavsiyelerini paylaşarak görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Vali Pehlivan, gençlik merkezinde eğitim verilen masa tenisi, gitar, keman, ahşap boyama, diksiyon, resim ve zeka oyunları, voleybol, karate, halkoyunları, Türkçe, Türk işaret dili ve stres yönetimi, değerler eğitimi gibi pek çok programdan faydalanan gençlerin memnuniyetine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Pehlivan, "Silifke ilçemizde ikamet eden bütün gençlerimizi bu güzel gençlik merkezimize ve merkez bünyesinde sunulan imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Gençlik merkezimizin ilçemize, sevgili gençlerimize, hayırlı uğurlu olmasını diliyor; bu yatırımın hayata geçmesi konusundaki desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere, emeği geçen kurumlarımıza, birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vali Pehlivan'a, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve Gençlik Merkezi Müdürü Havva Güven eşlik etti. - MERSİN