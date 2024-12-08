Mersin'de Suriyelilerden Şam Kutlaması - Son Dakika
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Mersin'de Suriyelilerden Şam Kutlaması

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HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmesi sonrası Mersin'de Suriyeliler sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

08.12.2024 13:32
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(MERSİN) - Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Mersin'de yaşayan Suriyeliler, sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının ilk günlerinden beri Mersin'de yaşayan Suriyeliler, HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirdiği haberleri sonrası sokaklara çıkarak, sevinç gösterilerinde bulundu. Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bir grup Suriyeli, sabah saatlerinde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş nedeniyle çevrede önlem alan polis, yürüyüşün devam etmesini ya da başka yerlerde toplanılmasını engelledi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Suriye, Mersin, Polis, Terör, Yerel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Suriyelilerden Şam Kutlaması - Son Dakika

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