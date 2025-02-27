Mersin'de Tır Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika
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Mersin'de Tır Devrildi: 2 Ölü

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Mersin'in Mut ilçesinde alçı yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

27.02.2025 11:43
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Mersin'de alçı yüklü tır şarampole devrildi: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde alçı yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Koçoğlu yönetimindeki 35 CBP 874 plakalı alçı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü Selahattin Koçoğlu ve araçta bulunan Muhterem Topcu olay yerinde hayatını kaybetti. Dorsede bulunan alçılar yol ve zeytin bahçesine saçıldı. Hayatını kaybedenler morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Tır Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika

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