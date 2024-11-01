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Mersin'de Uluslararası Düğün

Mersin\'de Uluslararası Düğün

İngiltere'de tanışan Ekin ve Mette, Mersin'de Türk gelenekleriyle evlendi. Renkli görüntüler oluştu.

01.11.2024 12:59
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İngiltere'de iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Mersinli Ekin Sığıç ile Danimarkalı Mette Persson, Mersin'de Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünle evlendi. Gelin Mette ile aile fertleri düğünde halay çekip, çiftetelli oynadı.

Yaklaşık 8 yıldır İngiltere'nin başkenti Londra'da yazılımcı olarak çalışan Ekin Sığıç'ın aynı işi yapmakta olan Danimarkalı Mette Persson ile bir süre devam eden arkadaşlıkları aşka dönüştü. İki genç evlenme kararı alarak Türkiye'ye geldi. Çiftin Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir otelde yapılan düğünlerinde renkli görüntüler yaşandı. Danimarkalı gelin Mette, damat Ekin ile pisti bir an olsun boş bırakmadı. Davul zurna eşliğinde halay çekip çiftetelli oynayan Danimarkalı geline annesi Kristen Persson, teyzesi ve kuzeni de eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde, Danimarkalı gelin ile aile fertlerinin Türk müziğine ayak uydurarak oynamaları davetlilerce ilgiyle izlendi. Düğün, pasta kesiminin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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