Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103'üncü Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Yerel

İşte Ferdi Tayfur\'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter

(MERSİN) - Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kentin farklı noktalarında yapılan etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda jandarmanın helikopterli gösterisi büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "3 Ocak 1922 yalnızca bir şehrin değil, bir milletin bağımsızlık aşkıyla yaktığı özgürlük meşalesinin zaferle taçlandığı gündür" dedi.

Mersin'in 3 Ocak 1922'de Fransız işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kentin farklı noktalarında Mersin Valiliği koordinesindeki etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, saat 09.30'da temsili heyetin Mersin Garı'nda karşılanması ile başladı. Muharip gazilerin taşıdığı bayrağı burada teslim alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gar binasından Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Alanı'na kadar sürdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal yurttaşların gününü kutladı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı adına Üsteğmen Yavuz Kaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

"Mücadelenin, birlik ve beraberliğin, azim ve kararlılığın eseridir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şunları söyledi:

"3 Ocak 1922 yalnızca bir şehrin değil, bir milletin bağımsızlık aşkıyla yaktığı özgürlük meşalesinin zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin, birlik ve beraberliğin, azim ve kararlılığın eseridir. Emperyalizme karşı Kuvayı Milliye ruhuyla verilen bu büyük direniş, tarihimizin altın harflerle yazılmış sayfalarından biridir. Bu ruh, bağımsız yaşama arzusunu, adalete bağlılığı, haksızlığa karşı dimdik durmayı temsil eder. Bu ruh, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden doğan bir milletin, özgür ve bağımsız bir geleceğe olan inancıdır. Bugün, bu ruhun ışığında bizlere bırakılan mirası onurla taşımaya devam ediyoruz. Bugün burada, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından aldığımız ilhamla, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyü hep birlikte inşa ediyoruz."

"Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlıktan ve hür yaşamdan taviz vermediğini vurguladı. Pehlivan, uzun tarih yolculuğunda milletimiz türlü zorluklarla, düşmanların yok etmeye yönelik saldırılarıyla karşılaşmıştır. Milletimiz kutsallarına yönelik saldırılar karşısında kenetlenerek karşı durmuş, düşman güçlerini bertaraf etmeyi başarmıştır" dedi.

Mersinlilerin binlerce yıllık tarih boyunca elde edilmiş kazanımlara, milli ve manevi değerlere sahip çıkacağını dile getiren Pehlivan, "Her geçen gün gelişen, büyüyen ve güçlenen ülkemizi ve Mersin ilimizi eğitimden, bilimden teknolojiye, ticaretten sanayiye, tarımdan turizme, gençlik spordan sanata, savunma sanayisinden uzay çalışmalarına kadar her alanda hayata geçirilmekte olan başarılı çalışmaları daha da artıracak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı olması hedefi doğrultusunda Mersin olarak üzerimize düşen katkıyı en güçlü şekilde vermek kararlılığıyla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı silahlı birlikler gösterilerini sundu. Cumhuriyet Alanı'ndaki kutlamaların ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti, gaziler ve şehit aileleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kutlamalara Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır, Talat Dinçer, Burhanettin Kocamaz, Mehmet Emin Ekmen ve Ali Kıratlı da katıldı.