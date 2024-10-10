Mersin Kadın Platformu'ndan Taciz İddialarına Eylem - Son Dakika
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Yerel

Mersin Kadın Platformu'ndan Taciz İddialarına Eylem

KYK yurtlarında taciz iddiaları üzerine Mersin Kadın Platformu eylem yaptı, polisle arbede yaşandı.

10.10.2024 22:48
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(MERSİN) - Mersin Kadın Platformu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Müfide İlhan Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin kimliği belirsiz kişilerce taciz edildiği iddiaları üzerine eylem yaptı. Eylem sırasında polisle tartışma ve arbede yaşandı. Kadınlar, polis engeline rağmen basın açıklamasını okudu.

Mersin Kadın Platformu, bir grup erkeğin 2 kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiasının ardından çok sayıda öğrencinin eylemine sahne olan KYK Müfide İlhan Öğrenci Yurdu önünde, üniversiteli kadınlara destek eylemi yaptı. Polis ekipleri eylem nedeniyle yurt önünde önlem aldı.

Polis yetkilileri, çevik kuvvet ekiplerinin eylemcilerin etrafını sarması talimatı verirken, kadınlar sloganlar atmaya devam etti. Yaşanan arbedenin ardından kadınlar barikatı aşarak caddeye çıktı.  Bir süre oturma eylemi yapan eylemcilerin etrafı yeniden polis ekiplerince sarıldı. Bu sırada Kadın Platformu bildirisi okundu.

Bildiride Mersin Valiliğinin "iddialar asılsız" açıklamasına tepki gösterildi. KYK yurdunda kalan kadınların ülkenin dört bir yanındaki kadınlar gibi kendilerini güvende hissetmediginin belirtildiği bildiride, yurt çevresinde önlemlerin artırılması, kadın öğrencileri hedef gösteren açıklamalardan kaçınılması çağrısı yapıldı.

Açıklamanın ardından kadınlar, 'Caddeler bizim için güvenli değilse biz de kendi güvenliğimizi sağlarız' diyerek topluca yurt önünden ayrıldı. Eylem sırasında dışarı çıkmalarına izin verilmeyen kadın öğrenciler de pencere ve balkonlardan eyleme destek verdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Kadın, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Kadın Platformu'ndan Taciz İddialarına Eylem - Son Dakika

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