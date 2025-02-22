Mersin Tarımın Geleceği İçin Umut Veriyor - Son Dakika
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Mersin Tarımın Geleceği İçin Umut Veriyor

Mersin Tarımın Geleceği İçin Umut Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in tarım konusunda sahip olduğu potansiyelin büyük olduğunu vurguladı. 'Üretmezsek Tükeniriz' konferansında konuşan Seçer, aile çiftçiliğine destek verdiklerini ve gençleri tarıma yönlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

22.02.2025 22:15  Güncelleme: 22:17
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in tarım konusunda dünyanın en şanslı topraklarına, iklimine ve lokasyonuna sahip, geleceği parlak bir kent olduğunu söyledi.

Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ile birlikte 'Üretmezsek Tükeniriz' başlığıyla bu yıl 4.'sü düzenlenen 'Tarımsal Üretimde Riskler ve Fırsatlar Konferansı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Seçer, tarımın son derece önemli ve zorlu bir sektör olduğunu vurguladı. Tarımın ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ve olmaması halinde yaşanabilecek olumsuzlukları sıralayan Seçer, üreticilerin sorunlarının lokal olarak değişse de genel olarak aynı olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretimden hayvancılığa, balıkçılıktan tropikal meyve üretimine kadar her türlü üretimin yanında olduklarını söyleyen Seçer, "Kurumlarda, devlette devamlılık esastır. Mesele kendi reklamımızı yapmak değil, kuruma bir kültür oluşturmak. Belediyeler, önemli hizmet birimleridir. Özellikle büyükşehir belediyeleri olmak üzere belediyeler, 'bana ne kardeşim' diyemez, katkı sunacaklar. Çünkü ciddi bütçeleri var" dedi.

Mersin'in tarım konusunda dünyanın en şanslı topraklarına, iklimine ve lokasyonuna sahip, geleceği parlak bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Mersinliler olarak çalışkan insanlarız. Yıllık 100 milyar TL'nin üzerinde tarımsal hasılamız var. Burada hem hayvansal hem de tarımsal üretim yapılıyor. Demek ki burada bir potansiyel var" diye konuştu.

Seçer, aile çiftçiliğinin önemine dikkat çekti

Aile çiftçiliğini önemsediğini ve bunun Türkiye koşullarında daha fazla destek görmesi gerektiğine vurgu yapan Seçer, şöyle devam etti; "Türkiye'de kayıtlı çiftçilerin yüzde 80'i küçük aile işletmeleri, aile çiftçileri. 100 dönümün altında işletme sahiplerinin oranı yüzde 80. Türkiye'de tarım yapılan arazilerin ortalamasına bakıldığında her işletmeye, her üreticiye 60 dönüm düşüyor. Demek ki bizim aile çiftçiliğine uygun bir ortamımız var."

Çiftçiliğin cazip hale getirilmesi halinde gençlerin şehirlere göç etmek yerine doğdukları topraklarda üretim yapmayı tercih edeceklerine inandığını aktaran Seçer,"'Çiftçiler yaşlandı, genç çiftçi yok' diye şikayet ediliyor. Çünkü çiftçiliği cazip hale getiremedik. Gençler şehre geliyor. Cazibe oluşturulursa o zaman gençler şehre gelmez, çiftçilerin yaş ortalaması gençleşir. Biz yaptığımız desteklerde tamamen buna yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6. yılına giren 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi hakkında da bilgi veren Seçer, projenin bakanlık tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Seçer, "Bu proje ile 6 yılın sonunda 300 aile hayvancılık ve aile çiftçiliği yapıyor. Bu yıl için her bir aileye verdiğimiz destek güncel rakamlarla 475 bin lira. 25 damızlık koyun-keçi ve bunların 1 yıllık yemini, veteriner hizmetini, aşısını veriyoruz. Baba oğula verir mi? Ama devlet verecek. Ben devletim. Ben sizin kaynaklarınızı size geri veriyorum, cebimden vermiyorum. Benim kaynağım sizlerin vergisi" şeklinde konuştu.

"Mersin'imizi de ülkemizi de kalkındıracağız"

Tarıma desteği 2025 yılı için yüzde 80,67 artırdıklarını ve 215 milyon TL kaynak ayırdıklarını söyleyen Seçer, "Bütçemiz o kadar artmadığı halde tarımsal desteği artırdık, çünkü tarıma önem veriyoruz. Sorunlar her geçen gün katlanıyor. Biz nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük, bunu yaptık. Her konuda yanınızda olacağız. Üretime değer veren bir belediyeniz var. Desteklerimizle her ailenin evinde olacağız; önce vatandaşın mutluluğu. Üretken vatandaşın yanında olacağız, işbirliği içerisinde olacağız. Birlik olacağız, beraber olacağız. Mersin'imizi de ülkemizi de kalkındıracağız, insanlığa da yararlı olacağız" dedi.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Tarımın Geleceği İçin Umut Veriyor - Son Dakika

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