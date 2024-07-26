Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki Son Hazırlıkları İnceledi - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki Son Hazırlıkları İnceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı\'ndaki Son Hazırlıkları İnceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki son hazırlıkları inceledi, havalimanında faaliyet gösterecek olan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle...

26.07.2024 12:22
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki son hazırlıkları inceledi, havalimanında faaliyet gösterecek olan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda altyapı, üstyapı çalışmaları tamamlanan ve açılış günü belirlenen havalimanının, genel güvenliği, işleyişi, iç ve dış hatlarda verilecek olan hizmetler, havalimanı bünyesinde faaliyet gösterecek olan kamu kurumlarının yerleşimi, personel yapısı, yerine getirecekleri iş ve işlemler, birimler arası koordinasyon ve ilgili çeşitli hususlar değerlendirildi, hazırlıklar gözden geçirildi.

Toplantının ardından Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, havalimanı içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar ve işleyiş hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Havalimanı yerleşkesi içerisinde bulunan Jandarma Koruma Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Pehlivan'a, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Vekili Mehmet Özkul, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Fecri Yılmaz, DHMİ Havaalanı Müdürü Seracettin Yıldırım, Favori Air-Port İşletme Müdürü Oğuz Oflaz, Havalimanı Koordinatörü Uğur Hızal ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki Son Hazırlıkları İnceledi - Son Dakika

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