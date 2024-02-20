MESKİ, IFC ve EBRD yetkililerini ağırladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) yetkilileri tarafından ziyaret edildi. MESKİ'nin yatırım programı içerisinde olan ve bölgede plansız artan göçten kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla hayata geçireceği 6 atıksu arıtma tesisi ve 3 derin deniz deşarjı projeleri detaylı bir şekilde görüşüldü.

MESKİ Genel Müdürlüğü, IFC ve EBRD yetkilileri tarafından ziyaret edildi. MESKİ'yi ziyaret eden IFC'nin 8 kişilik teknik ekibinde; Marco Sorge, Farooq Najam, Aliya Sagandykova, Sena Akkaş, George Butler, Gül Büyükbay, Nilay Aygüney ve Mihriban Demir yer aldı. IFC yetkilileriyle, MESKİ'nin yatırım programı içerisinde olan ve bölgede plansız artan göçten kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla hayata geçireceği 6 atıksu arıtma tesisi ile 3 derin deniz deşarjı projeleri görüşüldü.

12-14 Şubat 2024 tarihinde Silifke, Atakent, Yeşilovacık, Karaduvar gibi atıksu arıtma tesislerinde yapılan saha incelemelerinde; MESKİ tesislerinin gerek proses gerekse süreç yönetimleri, IFC Kredi Kuruluşu yetkilileri tarafından övgüyle değerlendirildi. IFC teknik ekibi tarafından MESKİ tesislerinin mevcut işletme şartları, çıkış suyu kalitesi, koku giderme üniteleri, yapılan iyileştirme çalışmaları ile çevre iznini almaya hak kazanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. MESKİ'nin mevcut işletme kalitesi, IFC ekibi tarafından memnuniyetle karşılandı. IFC ekibi, mali ve teknik konuları kapsayan detaylı bir inceleme de gerçekleştirdi. MESKİ'nin finansal durumu, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirlik stratejileri de ziyaret boyunca titizlikle incelendi. Aynı zamanda saha ziyaretlerinde de bulunan heyet, süreçleri yakından gözlemledi.

FC incelemesinde; MESKİ'nin mali yönetimindeki disiplin, teknik altyapısının güçlülüğü ve operasyonel süreçlerinin etkinliği övgü aldı. IFC incelemesinin başarıyla tamamlanması ile MESKİ, uluslararası alanda saygın bir konumda olduğunu ve yatırımcıları ile iş ortaklarının güvenini hak ettiğini bir kez daha ispatladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, EBRD ve IFC tarafından sağlanacak uygun faizli kredi ve hibeler ile Atakent-Atayurt- Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı, Silifke 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Karaduvar 2.Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi, Çeşmeli Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı ve Bozyazı Derin Deniz Deşarjı projelerini hayata geçirecek.