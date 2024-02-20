MESKİ, IFC ve EBRD yetkililerini ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) yetkilileri tarafından ziyaret edildi. MESKİ'nin yatırım programı içerisinde olan ve bölgede plansız artan göçten kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla hayata geçireceği 6 atıksu arıtma tesisi ve 3 derin deniz deşarjı projeleri detaylı bir şekilde görüşüldü.
MESKİ Genel Müdürlüğü, IFC ve EBRD yetkilileri tarafından ziyaret edildi. MESKİ'yi ziyaret eden IFC'nin 8 kişilik teknik ekibinde; Marco Sorge, Farooq Najam, Aliya Sagandykova, Sena Akkaş, George Butler, Gül Büyükbay, Nilay Aygüney ve Mihriban Demir yer aldı. IFC yetkilileriyle, MESKİ'nin yatırım programı içerisinde olan ve bölgede plansız artan göçten kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla hayata geçireceği 6 atıksu arıtma tesisi ile 3 derin deniz deşarjı projeleri görüşüldü.
12-14 Şubat 2024 tarihinde Silifke, Atakent, Yeşilovacık, Karaduvar gibi atıksu arıtma tesislerinde yapılan saha incelemelerinde; MESKİ tesislerinin gerek proses gerekse süreç yönetimleri, IFC Kredi Kuruluşu yetkilileri tarafından övgüyle değerlendirildi. IFC teknik ekibi tarafından MESKİ tesislerinin mevcut işletme şartları, çıkış suyu kalitesi, koku giderme üniteleri, yapılan iyileştirme çalışmaları ile çevre iznini almaya hak kazanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. MESKİ'nin mevcut işletme kalitesi, IFC ekibi tarafından memnuniyetle karşılandı. IFC ekibi, mali ve teknik konuları kapsayan detaylı bir inceleme de gerçekleştirdi. MESKİ'nin finansal durumu, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirlik stratejileri de ziyaret boyunca titizlikle incelendi. Aynı zamanda saha ziyaretlerinde de bulunan heyet, süreçleri yakından gözlemledi.
FC incelemesinde; MESKİ'nin mali yönetimindeki disiplin, teknik altyapısının güçlülüğü ve operasyonel süreçlerinin etkinliği övgü aldı. IFC incelemesinin başarıyla tamamlanması ile MESKİ, uluslararası alanda saygın bir konumda olduğunu ve yatırımcıları ile iş ortaklarının güvenini hak ettiğini bir kez daha ispatladı.
MESKİ Genel Müdürlüğü, EBRD ve IFC tarafından sağlanacak uygun faizli kredi ve hibeler ile Atakent-Atayurt- Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı, Silifke 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Karaduvar 2.Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi, Çeşmeli Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı ve Bozyazı Derin Deniz Deşarjı projelerini hayata geçirecek.
Son Dakika › Yerel › MESKİ, IFC ve EBRD yetkililerini ağırladı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?