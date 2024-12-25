Mete Çubukçu Kıbrıs ve Orta Doğu'yu Anlattı - Son Dakika
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Mete Çubukçu Kıbrıs ve Orta Doğu'yu Anlattı

Mete Çubukçu Kıbrıs ve Orta Doğu\'yu Anlattı

Mete Çubukçu, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve Kıbrıs'a etkilerini analiz etti.

25.12.2024 09:34
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Gazeteci Mete Çubukçu, Yakın Doğu Üniversitesi'nde verdiği konferansta Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ve Kıbrıs'a muhtemel etkilerini analiz etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen Konferanslar Serisi kapsamında gazeteci Mete Çubukçu, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ve Kıbrıs'a etkilerini ele aldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği "Orta Doğu'daki Son Gelişmeler ve Kıbrıs" başlıklı konferansta, özellikle son bir yılda Orta Doğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler ve yeniden şekillenen bölgesel dinamiklerin Kıbrıs'a etkileri mercek altına alındı. Mete Çubukçu, kariyeri boyunca bölgede edindiği deneyimlerini ve analizlerini dinleyicilerle paylaşarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da 'yeni bir paradigma' ortaya çıktı

konferansta, 7 Ekim 2023 tarihinden günümüze Gazze'de yaşanan gelişmeleri ve ardından Lübnan'a tezahür eden çatışmalara atıfta bulunan gazeteci Mete Çubukçu, son olarak Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle Orta Doğu'da ortaya çıkan yeni güç denklemine işaret etti. 7 Ekim 2023 tarihinin Orta Doğu'da tektonik bir sarsıntı oluşturduğunu ve zamanın hızlandığını vurgulayan Çubukçu, Son bir yılda İsrail'in bölgedeki etkisini artırdığını ve bölgesel denklemde İran'ın en büyük kaybedeni olduğunu belirtti.

Orta Doğu bölgesinde "yeni bir paradigma" ortaya çıktığına dikkat çeken Çubukçu, Suriye'deki Esad rejiminin bölgede yaşanan bu değişimi iyi okuyamadığını söyledi. Suriye'deki değişimin iyi tahlil edilmesi gerektiğini dile getiren Çubukçu, yaşanan gelişmelerle Türkiye ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de artan önemine vurgu yaptı. Çubukçu, Orta Doğu'da son yaşananların KKTC'nin lehine gelişmelere sahne olabileceğine de değindi.

Esad rejiminin çökmesiyle bölgede yeni bir gerçeklik oluştu

Konferansın açılış konuşmasını Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü yaptı. 2023 Ekim ayından bu yana yakın coğrafyamız Orta Doğu bölgesinde yaşanan gelişmeleri, Arap Baharı sonrası süreçte yeniden şekillenen bölgesel siyaset ve güç dağılımı ile ilişkili bir süreç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köprülü, son olarak Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle bölgede yeni bir gerçeklikten bahsedebileceğini belirtti.

Yapılan bu tarz etkinliklerin bölgesel ve uluslararası gelişmelerin doğru analiz edilmesi açısından büyük önem taşıdığına değinen Prof. Dr. Köprülü, üniversitelerinin bu tür konferanslarla öğrencilerin ve katılımcıların farkındalığını artırmayı hedeflediğini söyledi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferans, soru-cevap bölümü ile devam etti. Konferans, Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Evren Hıncal'ın Mete Çubukçu'ya teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mete Çubukçu Kıbrıs ve Orta Doğu'yu Anlattı - Son Dakika

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