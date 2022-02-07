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Mevlânâ'ya yeni cami - Son Dakika

Mevlânâ'ya yeni cami

07.02.2022 14:54
Mevlânâ'ya yeni cami

Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Mevlana Mahallesi'ne yapılan Ali Atsız Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Mevlana Mahallesi'ne yapılan Ali Atsız Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ve hayırsever merhum Ali Atsız'ın bağışı ile Mevlana Mahallesi'ne yeni cami kazandırıyor. 7. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki bölgede bulunan ancak ihtiyaçlara cevap vermeyen küçük caminin yerine açılacak olan 778 metrekare inşaat alanına sahip Ali Atsız Camii inşaatı devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının sosyal donatı ve ortak kullanım alanları ile desteklediklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm sadece binaların yenilenmesi değil. Bir taraftan insanlarımıza güvenli modern konutlar inşa ederken, diğer taraftan da burada hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırım ve düzenlemeler yapıyoruz. Yeşil alanlar, sağlık ve eğitim birimleri, konforlu ulaşım arterleri, ibadethaneler, spor tesisleri gibi yatırımlar ile modern şehirciliğin tüm gereksinimlerini yerine getiriyoruz" dedi.

Projelerini ve çalışmalarını Yıldırımlıların talepleri doğrultusunda şekillendirdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Mevlana bölgesi sakinlerimiz, mevcut caminin küçük olduğunu ve artan nüfus ile birlikte ihtiyaca cevap vermez duruma geldiğini belirterek bizden yeni bir cami istemişlerdi. Bizim kültürümüzde cami salt bir ibadethane değildir. Bulunduğu bölgenin merkezidir, eğitim yuvasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın iş birliği ve hayırsever merhum Ali Atsız beyin bağışlarıyla aynı anda yaklaşık 600 kişinin ibadet edebileceği, ibadet zamanları dışında da hemşerilerimizin buluşma noktası olarak hizmet verecek olan Ali Atsız Camiini 2022 yılı içerisinde hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Bu vesileyle merhum hayırseverimiz Ali Atsız'ı rahmet ve hayırla yad ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Mevlânâ'ya yeni cami
Mevlânâ'ya yeni cami
Mevlânâ'ya yeni cami

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Yıldırım Belediyesi, İnşaat, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mevlânâ'ya yeni cami - Son Dakika


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