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Mevsimlik tarım işçilerine çorba, çocuklara süt ikramı - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçilerine çorba, çocuklara süt ikramı

04.02.2022 10:07
Mevsimlik tarım işçilerine çorba, çocuklara süt ikramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekmek 1 Çorba" ve "Süt Senin Gurur Mersin'in" projelerini, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yaptığı dağıtımlarla sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekmek 1 Çorba" ve "Süt Senin Gurur Mersin'in" projelerini, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yaptığı dağıtımlarla sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak daima mevsimlik tarım işçilerinin yanında olduklarını vurgulayan Sosyal Hizmetler Dairesi Uyum Masası'nda görevli Nazire Büyükgürses, "Buradaki çadırda yaşayan işçilerimize çorba ve çocuklara süt dağıtımı gerçekleştirdik. Gerçekten hepsi çok mutlu oldular. Sosyal Hizmetler Dairesi olarak biz de bundan mutluluk duyduk. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım işçilerinin, üreticinin daima yanındayız" dedi.

Çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Büyükgürses, "Bugün sabah çadır alanına geldik. Çocuklar bizi büyük bir coşkuyla karşıladı. Yabancılık hissetmediler. Çünkü biz her fırsatta yanlarına geliyoruz ve belediye olarak her fırsatta onlara yardımda bulunuyoruz. Çocuklar sütü alırken gözlerindeki mutluluk bizim de içimizi ısıttı. Daima onların yanındayız ve desteklemeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mevsimlik tarım işçilerine çorba, çocuklara süt ikramı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Ekmek, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mevsimlik tarım işçilerine çorba, çocuklara süt ikramı - Son Dakika


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