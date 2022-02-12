Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı Sevgililer Gününe hazır - Son Dakika

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı, 14 Şubat Sevgililer Gününe hazır. Binlerce hediyelik ürünün satışa sunulduğu Sanat Çarşısında, Sevgililer Gününe özel üretimler de Mersinlileri bekliyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanat Çarşısı, Mersinlileri '14 Şubat Sevgililer Gününde sevdiklerime ne hediye alacağım' derdinden kurtarıyor. Sanatsal özelliğe sahip binlerce ürününün satışa sunulduğu ve kısa sürede özellikle hediyelik eşya konusunda ilgi odağı yerlerden birisi olan Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında kadınlar 14 Şubat'a özel üretimler yapıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersinlileri, sevdiklerini özel hissettirmek adına özel üretimlerin yapıldığı Sanat Çarşısına davet etti. Tarhan, "Vatandaşlarımızın sevdiklerini mutlu edebilmeleri ve yeni yıla girerken moral motivasyonunu artırmak amacıyla üretici kadınlarımız Sanat Çarşımızda Sevgililer Günü temalı üretim yapıyorlar. Mersinlilerin, bu özel günü sevdiklerine alacakları küçük hediyelerle yaşayabileceklerini düşünüyorum. Sevdiklerinize el emeği, sanatsal niteliği olan hediyeler almak için herkesi Mezitli Sanat Çarşısına bekliyoruz. Bu pazarda herkes için mutlaka bir hediye var" dedi.

Mezitli Sanat Çarşısının sadece Sevgililer Gününde değil, yıl boyunca çok özel uğrak yerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Tarhan, "Mezitli Sanat Çarşımızı üreten insanlarımız için oluşturduk. Burayı imal ederken Türkiye'de örneği olmayan bir biçimde atıl konteynerleri değerlendirdik. Kendi ürettikleri el ürünlerini burada değerlendiriyorlar. Gün aşırı etkinlikler düzenleyerek daha çok insana ulaşmayı başarıyorlar. İstiyoruz ki; Mersin'de yaşayan herkes Sanat Çarşımıza gelerek buraları görsün. Ne kadar muhteşem üretimler yapıldığına tanık olsunlar. Buradaki atölyelere katılarak üretimin ve buranın bir parçası olsunlar. Mersin'de böylesi sanatsal değeri de olan el ürünleri bulabilecekleri başka bir yer yok. Bunu daha çok duyurarak sevdiklerine hediye arayanlar için ihtiyaçlarını giderme fırsatı yakalamış oluruz. Aynı zamanda kentimizin tanıtımına ve turizminin gelişmesine katkı sunarız" ifadelerini kullandı. - MERSİN