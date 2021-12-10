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Mezitli'de turuncu günler - Son Dakika

Mezitli'de turuncu günler

10.12.2021 12:08
Mezitli'de turuncu günler

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde kenti turuncuya boyadı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde kenti turuncuya boyadı.

Etkinlikler kapsamında Mezitli'de şiddetle mücadelenin sembolü olan turuncu günleri başlatan Mezitli Belediyesi, ilk olarak Mehmet Altunören Gençlik Merkezi içerisinde Kadın ve Çocuk Danışma Merkezini hizmete soktu. Başta kadın üretici pazarları ve sanat çarşısı olmak üzere tüm birimlerde ve bağlı mekanlarda turuncu temasını yoğun şekilde kullanılırken, Mezitli Belediyesi lokantasında, tirat mutfak atölyesinde, down kafede, sunum tepsileri dahil her türlü materyalde turuncu tema kullanıldı.

"Mezitli Belediyesi Kadına Şiddete Tolerans Tanımıyor" materyallerinin yanı sıra, Belediye Meclis Salonunda da "kadına değil şiddete el kaldır" pankartları asıldı.

Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi ve Mezitli Soroptimist Kulübü iş birliği ile yaklaşık 15 gün süren etkinlikler arasında belediyede çalışan erkek personele seminer verildi. Turuncu şemsiye ve süslemelerin kullanıldığı salonda erkek çalışanlar üzerinde kadına yönelik şiddete karşı yazıların bulunduğu dövizleri gösterirken, İstanbul Sözleşmesine de dikkat çekildi.

Kadına yönelik şiddete karşı Mezitli Belediyesi olarak kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Sadece 25 Kasım sürecinde değil her zaman kadının daha özgür bir birey olması adına mücadele veriyoruz. Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız. Zaten Mezitli Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda çok önemli çalışmalarımız var. Toplu iş sözleşmemizde de eşine şiddet uygulayan personel hakkında soruşturma açılması ve maaşının eşine verilmesi konusunda bir hüküm koyduk. Biz bu tür tedbirlerle şiddetin azalacağına inanıyoruz. Eğer kadın, ekonomik ve sosyal özgürlüğünü kazanırsa şiddet azalacaktır. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Kadın Üretici Pazarlarımızı bu amaçla hayata geçirdik. Kadınlarımız daha çok haklarını arasın, dik dursun istiyoruz. Artık kadınlarımız kendilerini ifade ediyor, muhtar adayı oluyor ve çok önemli işler başarıyorlar" dedi. - MERSİN

Mezitli'de turuncu günler
Mezitli'de turuncu günler
Mezitli'de turuncu günler

Birleşmiş Milletler, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitli'de turuncu günler - Son Dakika


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