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MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

15.02.2022 12:40
MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetürkmen, Kocasinan İlçe Başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetürkmen, Kocasinan İlçe Başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, OSB'deki üretim ve ekonomiye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP İl Başkanı Adnan İncetürkmen'in ziyaretinde Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. Ziyaretinde Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine üstlenmiş oldukları görevin hayırlı olması temennisinde bulunan İncetürkmen, dayanışma vurgusu yaparak, "Ülkemiz için hepimizin daha çok çalışması lazım. Birbirimizle dayanışma içinde daha fazla gayret göstereceğiz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, OSB'ye gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. İmamoğlu, OSB'deki üretimle ilgili bilgiler verdi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sanayiciye en iyi şekilde hizmet vermek için gayret ettiklerini dile getirdi. - KAYSERİ

MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti
MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti
MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kocasinan, Kayseri, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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