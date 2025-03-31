MHP Kayseri\'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un katılımı ile bayramlaşma programı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yönetimi, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, "Çok şükür ki bir bayrama daha hep beraber kavuştuk. Hep beraber böylesine güzel bir ortamda bayramlaşma imkanını yakaladık. Allah'a binlerce şükürler olsun. Malumunuz olduğu üzere bayramlar hem kucaklaşma hem de dargınların barıştığı, insanların helalleştiği günlerdir. 5 buçuk aydır görevde olan bir il başkanı olarak bu zamana kadar kırdığımız, bilmeden üzdüğümüz kim varsa hepsinden burada helallik istiyorum. Ben de bu zamana kadar hiç kimseden incinmedim. Gerçekten çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Çok güzel bir yönetim kurulu oluşturduk. Allah bundan sonra bizleri nice bayramlara kavuştursun diyor, herkesin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve il yönetimi partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ