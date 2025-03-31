MHP Kayseri'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MHP Kayseri'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

MHP Kayseri\'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

MHP Kayseri İl Başkanlığı, bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

31.03.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un katılımı ile bayramlaşma programı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yönetimi, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, "Çok şükür ki bir bayrama daha hep beraber kavuştuk. Hep beraber böylesine güzel bir ortamda bayramlaşma imkanını yakaladık. Allah'a binlerce şükürler olsun. Malumunuz olduğu üzere bayramlar hem kucaklaşma hem de dargınların barıştığı, insanların helalleştiği günlerdir. 5 buçuk aydır görevde olan bir il başkanı olarak bu zamana kadar kırdığımız, bilmeden üzdüğümüz kim varsa hepsinden burada helallik istiyorum. Ben de bu zamana kadar hiç kimseden incinmedim. Gerçekten çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Çok güzel bir yönetim kurulu oluşturduk. Allah bundan sonra bizleri nice bayramlara kavuştursun diyor, herkesin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve il yönetimi partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, İsmail Özdemir, Milletvekili, Baki Ersoy, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Kayseri'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 16:09:43. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Kayseri'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement