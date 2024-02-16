MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Vefat Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat ilçe Başkanı Bekir Berk vefat etti.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık iki gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Bekir Berk'in cenazesinin Ankara'dan Adıyaman'ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi. - ADIYAMAN
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Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın yapay zeka modeli Sora, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabiliyor. Kullanıcıların isteklerine bağlı olarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabilen Sora, profesyonellerin geri bildirimlerini alarak geliştirilebilecek bir yapıya sahip.
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
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