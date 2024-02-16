MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Vefat Etti - Son Dakika
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MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Vefat Etti

MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Vefat Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat ilçe Başkanı Bekir Berk, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Berk'in cenazesi Adıyaman'ın Samsat ilçesine getirilerek defnedilecek.

16.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat ilçe Başkanı Bekir Berk vefat etti.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık iki gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Bekir Berk'in cenazesinin Ankara'dan Adıyaman'ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Vefat Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk Vefat Etti - Son Dakika
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