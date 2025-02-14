Mideden 21,39 Gram Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Mideden 21,39 Gram Uyuşturucu Çıktı

Erzincan'da yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, birinin midesinden 21,39 gram uyuşturucu bulundu.

14.02.2025 20:41
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Midesinden 21,39 gram uyuşturucu çıktı

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı. 1 şahsın midesinden 21,39 gram uyuşturucu çıktı.

F.U.C., Ö.K., R.B.C. ve S.S. isimli şahısların Erzincan'a uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 16,40 gram metamfetamin ve 2 adet cam aparat (pipe) ele geçirildi.

S.S. isimli şahısın şüpheli görülmesi üzerine çekilen tomografi neticesinde şahsın midesinde yabancı maddeler tespit edildi. Yapılan iç beden muayenesi sonucunda ise şahıstan 21,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

F.U.C., Ö.K., R.B.C. ve S.S. isimli şahıslara T.C.K. 188.Maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Erzincan, 3-sayfa, Yerel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mideden 21,39 Gram Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

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