Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika
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Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

12.04.2022 10:56
Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk Kızılay Milas Kadın Kolları, Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Türk Kızılay Milas Kadın Kolları, Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Bir alışveriş merkezinde gıda kolisi ve alışveriş kartı bağışı için stant açan Türk Kızılay Milas Kadın Kolları, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Az çok demeden paylaşan tüm kalplere hilal olsun" sloganıyla Türk Kızılay'ı olarak çalışmalarını dört bir koldan sürdürdüklerini belirten Türk Kızılay Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş, "154 yıldır iyilikte sınır tanımayan ulu çınar Kızılay bir ay değil her zaman ve her yerde milletimizin hizmetinde olmak için uğraş vermektedir. Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlarımızın sofralarına bereket getirmek için tüm üyelerimiz ve yardımsever vatandaşlarımızla el ele verdik. Bu yıl da gıda kolisi ve alışveriş kartı bağışı standımızı açtık. Hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Bugüne değin çalışmalarımıza katkı sağlayan, destekte bulunan herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

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Kaynak: İHA

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