Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a BİLSEM müjdesi - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan, Araban ilçesine Bilim Sanat Merkezi'nin "BİLSEM" açılacağının müjdesi verdi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilik ziyareti sırasında eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu belirten Erdoğan, 'Özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek olmak amacıyla Türkiye'nin her noktasında Bilim Sanat Merkezleri bulunuyor. Gaziantep'te de 3 olan bu merkezlerin sayısını 12'ye çıkaracağız" ifadelerini hatırlattı. Bakan Özer'in konuşmasının ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Araban ilçemizde Bilim Sanat Merkezi BİLSEM açılacak, Hayırlı Olsun. Müjdeyi veren Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP