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Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

12.02.2022 12:27
Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Tamer, Kayseri'deki üretimin artması için yapılacak çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç ve Bölge Müdürü Fatih Gözel de yer aldı. Başkan İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yeni projeler ve yeni üretim tesisleri ile Kayseri'nin istihdamına katkı sağlamaları temennisinde bulunarak Kayseri'nin üretimi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iyi niyetle sanayiciler için çalıştıklarını söyledi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan üretim ve sanayicilerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. - KAYSERİ

Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret
Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret
Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret
Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret

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Organize Sanayi Bölgesi, İsmail Tamer, Milletvekili, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili İsmail Tamer'den OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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