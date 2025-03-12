Milletvekili Kilerci İlçe Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
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Milletvekili Kilerci İlçe Ziyaretlerinde Bulundu

Milletvekili Kilerci İlçe Ziyaretlerinde Bulundu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe ziyaretleri kapsamında belediye başkanları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek projeleri değerlendirdi ve birlik mesajları verdi.

12.03.2025 12:47  Güncelleme: 12:49
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe ziyaretleri kapsamında parti teşkilatları, belediye başkanları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ziyaretlerine AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve AK Parti Tutak İlçe Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'ı ziyaret ederek başladı. Belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Kilerci, Başkan Sayan'a misafirperverliği için teşekkür etti. Daha sonra ilçede vatandaşlarla buluşan Kilerci, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Milletvekili Kilerci ve beraberindeki heyet, Hamur ilçesinde de temaslarda bulundu. Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan'ı ziyaret eden Kilerci, belediyenin yürüttüğü projeleri değerlendirdi. Kilerci, "Kıymetli Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kilerci, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Doç. Dr. Esra Beşer'i de ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ardından, Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Çebi ve Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ile bir araya gelen Kilerci, şehirde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Kilerci, Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, Tahir Belediye Başkanı Alparslan Yavuz ve Yayladüzü Belediye Başkanı Selahattin Aysu'yu da makamlarında ziyaret ederek belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Eleşkirt ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kilerci, esnaf ziyaretlerinde bulunarak hayırlı işler temennisinde bulundu. Eleşkirt Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Kilerci, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla görüştü. Akşam ise Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut'un ev sahipliğinde düzenlenen kardeşlik iftarına katılarak muhtarlarla bir araya geldi.

Doğubeyazıt ilçesinde temaslarını sürdüren Kilerci, önceki dönem ilçe başkan yardımcısı Kurban Saruhan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Doğubeyazıt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına da katılan Kilerci, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. İlçedeki esnafa ziyaret gerçekleştiren Kilerci, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

Milletvekili Kilerci, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Kilerci İlçe Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika

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