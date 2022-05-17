Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika
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Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü

17.05.2022 10:56
Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Dart kursiyeri ve milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, Ankara'da yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasında aldığı derecelerle bir büyük başarıya daha imza attı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Dart kursiyeri ve milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, Ankara'da yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasında aldığı derecelerle bir büyük başarıya daha imza attı.

Şampiyonanın 6. sıralama Turnuvası ve Ustalar Turnuvası ile 2021-2022 Dart sezonu tamamlanmış oldu. Turnuvaların ilk gününde Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya Genç Erkekler kategorisini 1'inci olarak tamamladı. Almış olduğu bu derece ile Türkiye sıralamasındaki yerini koruyarak Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu. Turnuvaların son gününde Ustalar Büyük Erkekler kategorisinde de yarışan Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, bu turnavada da 1'inci oldu. Sezon boyunca aldığı puanlar sonucunda ise sezonu Büyük Erkekler Türkiye 4'cüsü olarak bitirdi.

Turnuvalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Dart Milli Takım antrenörü Özlem Torunlar, "Bilecik ilimizi temsilen sezon boyunca 6 adet şampiyonaya katıldık. Bu zorlu süreçte Mustafa aldığı puanlarla Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, bir üst kayegori olan Büyük Erkekler kategorisinde ise Türkiye 4'cüsü olmayı başardı. Son turnuvadaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken milli sporcumuz oynadığı 8 maçın yedisinde rakiplerine leg (set) vermeden 3-0 gibi net bir skorla, final maçında ise bir leg (set) kaybeden sporcumuz final maçınıda 3-1 skorlarla kazanarak altın madalyaya ulaştı. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Bu süreçte destekleri ile her zaman yanımızda olan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yasin Özdemir'e, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam'a teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah bu sene uluslararası arenada da ülkemizii ve şehirimizi en iyi şekilde temsil edip, madalya haberlerimizi paylaşacağız" dedi. - BİLECİK

Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü
Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü
Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü
Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü
Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika


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