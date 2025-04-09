Mimar Sinan, Edirne'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mimar Sinan, Edirne'de Anıldı

Geniş Video İzle

Edirne'de Mimar Sinan, 437'nci ölüm yılında restorasyon çağrısıyla anıldı.

09.04.2025 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği, Edirne'de 13 eseri bulunan Mimar Sinan'ı 437'nci ölüm yılında andı. İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Eren Eryılmaz, "Büyük usta Koca Sinan'a karşı sorumluluğumuz gereği, bir an önce Taşlımüsellim Suyolu ilgili kurumlar tarafından sahiplenmeli ve gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak Edirne'nin tarih, kültür envanterine dahil edilmelidir" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Eren Eryılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Mimar Sinan'ın 437'nci ölüm yılında heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Eryılmaz, Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olan Lalapaşa İlçesi Taşlımüsellim Suyolu'nun ilgili kurumlar tarafından Edirne'nin tarih, kültür envanterine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan, sadece mimarlık ve mühendislik uygulamalarında çığır açmakla kalmamış, aynı zamanda Anadolu ve Balkan coğrafyasına ve özellikle de şehrimize ölümsüz eserler kazandırmıştır. Mimar Koca Sinan'ın, 'ustalık eserim' dediği Edirne Selimiye Camii, yaratıcı dehanın baş yapıtı olarak, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilmiştir. Edirnemizde Mimar Koca Sinan'a ait 13 adet eser bulunmaktadır. Bu eserler; merkez ilçedeki Defterdar Camii, Sokullu Mehmet Paşa Hamamı, Alipaşa Çarşısı, Rüstem Paşa Sarayı, Yalnız Göz Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü ile Havsa İlçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Lalapaşa İlçesi Taşlımüsellim Suyolu ile Yedi Göz Su Kemeridir. Ayasofya'nın günümüze kadar ayakta kalmasını sağlayan onarımların mühendisidir.

Maalesef korunması gereken Mimar Sinan'ın en önemli mühendislik eserlerinden Edirne'nin su ihtiyacı için yapılan Taşlımüsellim Suyolu'dur. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda olan bu önemli eser bugüne kadar kurumlarımız tarafında yeterli ilgiyi görmemiştir. Taşlımüsellim Suyolu üzerinde bulunan 'Yedi Göz Su Kemeri' Sinan'ın önemli eserlerinden biri olup, bu eser Sinan'ın mimari kimliği yanında mühendislik kimliğini de ortaya koymaktadır. Büyük usta Koca Sinan'a karşı sorumluluğumuz gereği, bir an önce Taşlımüsellim Suyolu ilgili kurumlar tarafından sahiplenilmeli ve gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak Edirne'nin tarih, kültür envanterine dahil edilmelidir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mimar Sinan, Edirne, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimar Sinan, Edirne'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:34 Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
23:53 Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:39 Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 18:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: Mimar Sinan, Edirne'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement