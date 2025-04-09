Mimar Sinan, Edirne'de Anıldı

(EDİRNE) - İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği, Edirne'de 13 eseri bulunan Mimar Sinan'ı 437'nci ölüm yılında andı. İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Eren Eryılmaz, "Büyük usta Koca Sinan'a karşı sorumluluğumuz gereği, bir an önce Taşlımüsellim Suyolu ilgili kurumlar tarafından sahiplenmeli ve gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak Edirne'nin tarih, kültür envanterine dahil edilmelidir" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Eren Eryılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Mimar Sinan'ın 437'nci ölüm yılında heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Eryılmaz, Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olan Lalapaşa İlçesi Taşlımüsellim Suyolu'nun ilgili kurumlar tarafından Edirne'nin tarih, kültür envanterine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan, sadece mimarlık ve mühendislik uygulamalarında çığır açmakla kalmamış, aynı zamanda Anadolu ve Balkan coğrafyasına ve özellikle de şehrimize ölümsüz eserler kazandırmıştır. Mimar Koca Sinan'ın, 'ustalık eserim' dediği Edirne Selimiye Camii, yaratıcı dehanın baş yapıtı olarak, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilmiştir. Edirnemizde Mimar Koca Sinan'a ait 13 adet eser bulunmaktadır. Bu eserler; merkez ilçedeki Defterdar Camii, Sokullu Mehmet Paşa Hamamı, Alipaşa Çarşısı, Rüstem Paşa Sarayı, Yalnız Göz Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü ile Havsa İlçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Lalapaşa İlçesi Taşlımüsellim Suyolu ile Yedi Göz Su Kemeridir. Ayasofya'nın günümüze kadar ayakta kalmasını sağlayan onarımların mühendisidir.

Maalesef korunması gereken Mimar Sinan'ın en önemli mühendislik eserlerinden Edirne'nin su ihtiyacı için yapılan Taşlımüsellim Suyolu'dur. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda olan bu önemli eser bugüne kadar kurumlarımız tarafında yeterli ilgiyi görmemiştir. Taşlımüsellim Suyolu üzerinde bulunan 'Yedi Göz Su Kemeri' Sinan'ın önemli eserlerinden biri olup, bu eser Sinan'ın mimari kimliği yanında mühendislik kimliğini de ortaya koymaktadır. Büyük usta Koca Sinan'a karşı sorumluluğumuz gereği, bir an önce Taşlımüsellim Suyolu ilgili kurumlar tarafından sahiplenilmeli ve gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak Edirne'nin tarih, kültür envanterine dahil edilmelidir."