Minibüs, Elektrikli Bisiklet Sürücüsünü Öldürdü

Cinayet gibi kaza: Minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde minibüsün çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Gökceboğaz Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Samet E.'nin kullandığı 55 AOD 933 minibüs, emniyet şeridinde giden Tacettin Şahin idaresindeki 55 ANZ 633 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Minibüsün önünde 70 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"Trafik kazası değil cinayet"

Kazada hayatını kaybeden Tacettin Şahin'in yeğeni Mustafa Kodal, "Emniyet şeridinde camiden geliyor. Minibüs emniyet şeridinde vuruyor. Fren yok, bir şey yok. Almış önüne eze eze götürmüş. Bu trafik kazası değil, cinayet. Ben de 50 yıl şoförlük yaptım. Ağır vasıta şoförüydüm. Ama ben buna cinayet derim" dedi.