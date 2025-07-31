Minik Hayırseverden Filistin\'e Destek

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden Ertuğrul Öztürk, Filistin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla anlamlı bir bağışta bulundu.

Henüz küçük yaşına rağmen büyük bir vicdan örneği sergileyen Ertuğrul Öztürk, babasından aldığı 100 euro harçlığını, Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi aracılığıyla tamamını Filistin'e bağışladı.

Filistinli çocukların açlıkla mücadele ettiğini, kendisinin ise birçok imkana sahip olduğunu ifade eden Öztürk, bu duygularla böyle bir bağışta bulunmak istediğini belirtti.

İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, bağış makbuzunu minik hayırsevere takdim ederken, bu duyarlı davranışından dolayı Ertuğrul'u ve onu bu şekilde yetiştiren ailesini tebrik etti. - SİNOP