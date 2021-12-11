Minik öğrencilerden insanlık dersi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde okul müdürü tarafından yaralı halde bulunan sokak köpeği, öğrencilerin harçlıklarından arttırdıkları paralarla tedavi edildi. Tedavisi gerçekleştirilen köpeğe okulda geçici olarak barınması için yer hazırlanırken minik öğrencilerin insanlık dersi birçok vatandaşa örnek oldu.

Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Cemal Çetinkaya, Karasu-Adapazarı yolu üzeri Limandere Mahallesi mevkiinde yolda yaralı bir köpeğe denk geldi. Köpeği aracına alan Çetinkaya, okulun hayvanları koruma kulübü öğrencileriyle köpeğin tedavisini üstlendi. Kulübün öğrencilerinin harçlıklarından arttırdıkları paralarla tedavisi yapılan köpek için geçici barınma alanı da hazırlandı. Minik öğrencilerin insanlık dersi ise birçok vatandaşa örnek oldu. Öğrencilerin tüm yakınlarından para toplayarak ve kendi harçlıklarından para vererek köpeğin tedavisini gerçekleştirdiklerini belirten okulun Hayvanları Koruma Kulübü öğrencisi Ayşegül Sofuoğlu, tedaviye yetecek parayı topladıkları ve köpeğin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Köpeğin tedavisi için gerekli olan parayı kendisinin veya diğer öğretmenlerden de toplayabileceklerini aktaran okul müdürü Çetinkaya ise öğrencilerin hayvanlara karşı merhametli olma bilincini aşılamak olduğunu dile getirdi.

O okulumuzun köpeği oldu

Köpeği veterinere götürdüklerinde kafatasında çatlaklar olduğu öğrendiklerini belirten okul müdürü Cemal Çetinkaya, "Bir gözü de kapalıydı. Üç kritik döneminin olduğu söylendi. İç kanama ile ilgili serum, ilaç verildi ve tedavisine başlandı. Beş gün daha iğne yapılacak. Ardından ayağındaki kırıklar ile ilgili iyileştirme sürecine gideceğiz. Öğrencilerimiz de çok sevdi. Burada ona ufak bir yer hazırladık. Artık o okulumuzun köpeği oldu, diyebiliriz. Öğrencilerimizi kutluyorum. Gerçekten çok fedakar çalışmaları var. Öğrenciler arasında kısa sürede bin 140 TL topladık. Biz bu parayı öğretmenler arasında da toplayabilirdik. Ama amacımız öğrencilerimizin bu bilince ulaşmasını sağlamak. Bunun farkındalığını oluşturmak istedik. Öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerimiz kendi aralarında topladıkları paralarla köpeğin tedavisini üstlendi

Hayvanları Koruma Kulübü Sorumlu Öğretmeni Soner Usta ise, "Biz de kulüp olarak köpeğe sahip çıktık. Öğrencilerimiz kendi aralarında topladıkları paralarla köpeğin tedavisini üstlendi. Bizler için belki küçük ama öğrenciler için büyük para. Köpeğimizin veteriner masrafını karşıladılar. Hatta biraz da fazla kaldı. Artan paralarla kulüp olarak mamalar yemler alarak doğada sokak hayvanlarının yiyebileceği şekilde uygun yerlere koyuyoruz. Öğrencilerimizle beraber, sokak hayvanlarına destekte bulunuyoruz" diye konuştu. - SAKARYA