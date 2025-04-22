Minik Öğrencilere Sinema Deneyimi - Son Dakika
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Minik Öğrencilere Sinema Deneyimi

Minik Öğrencilere Sinema Deneyimi

İbrahim Çeçen Vakfı, 23 Nisan'da 200 çocuğu sinemayla buluşturdu. 'Hayalim Sinema' projesi ile...

22.04.2025 08:05
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İbrahim Çeçen Vakfı, 23 Nisan'da Ağrı'da 200 minik öğrenciyi sinema ile tanıştırdı. "Hayalim Sinema" projesi, bir öğretmenin hayaliyle gerçeğe dönüştü.

İbrahim Çeçen Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağrı'da ilkokul öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Hayalim Sinema" projesi kapsamında dört farklı ilkokuldan toplam 200 birinci sınıf öğrencisi, ilk kez sinema deneyimi yaşadı.

Projeye ilham veren isim ise, İbrahim Çeçen Vakfı bursiyeri olarak eğitimini tamamlayan ve şu anda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Adem Taşdemir oldu. Öğrencilerine alfabeyi öğretirken her harf için bir etkinlik düzenleyen Taşdemir, "S" harfinde "sinema" kelimesini işlerken öğrencilerin büyük bölümünün daha önce hiç sinemaya gitmediğini fark etti. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyen Taşdemir, vakıfla iletişime geçti ve proje kısa sürede hayata geçirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sinema salonunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler patlamış mısır eşliğinde sinema izleme keyfini yaşarken, ardından hamburger partisi, yüz boyama gibi renkli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere "Sinemaya Gitmek İstiyorum" adlı hikaye kitabı hediye edildi.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İbrahim Çeçen Vakfı olarak, sosyal sorumluluk projelerimizde çocuklarımızla bir araya gelmeye büyük önem veriyoruz. 23 Nisan gibi anlamlı bir günde, daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklarımızı sinemayla buluşturduk. Projenin ilham kaynağı olan Adem Taşdemir, vakfımızdan burs almış, şimdi ise bir köy okulunda öğretmenlik yapan çok değerli bir mezunumuz. Onun bu güzel fikrini heyecanla sahiplendik."

Etkinliğe vakfın bursiyer mezunlarından 50 gönüllü de katılarak çocuklara eşlik etti. Dinçer, bu gönüllü katılımın vakfın oluşturmak istediği toplumsal zinciri gösterdiğini vurgulayarak, "Bugün burada üniversitede akademisyen olarak ders verdiğim eski öğrencilerimden biri, şimdi öğretmen olarak kendi öğrencilerini getirerek bu etkinliğe katıldı. Amacımız eğitilen bireylerin eğiten bireylere dönüşmesini sağlamak" dedi.

Etkinliğin ardından öğrenciler, AİÇÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte vakıf tarafından oluşturulan özel mutfakta hamburger yaptı. Üniversiteliler, gönüllüler ve minik öğrenciler yemekleri birlikte hazırlayıp birlikte yedi.

Vakıf olarak birçok ilde ilkokullar yaptırdıklarını ifade eden Dinçer, "Erzincan Vefa'da, Van Erciş'te ve Ağrı'da okullarımız var. Ancak en kalıcı eserimiz Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Bugün 15 bin öğrencisiyle, vakıf destekli bir devlet üniversitesi olarak faaliyet gösteriyor ve bu yapı bizim en büyük gurur kaynağımız" diye konuştu.

Projenin mimarı öğretmen Adem Taşdemir ise duygularını şöyle ifade etti:

"Birinci sınıf öğrencilerime harfleri öğretirken her harf için bir etkinlik yapıyorduk. Sıra 'S' harfine geldiğinde 'sinema' kelimesiyle ilgili merakları dikkatimi çekti. Çocukların çoğu daha önce sinemaya gitmemişti. Bu hayali gerçekleştirmek istedim ve mezunu olduğum İbrahim Çeçen Vakfı'na başvurdum. Sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar ve çocuklarımıza unutamayacakları bir gün yaşattılar."

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ecrin Aydın da "Bugün otobüsle geldik, her şey çok güzeldi. İlk kez sinema izledim, mısırlarımızı yedik, ardından yemekler yedik. Çok mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" sözleriyle duygularını paylaştı. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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