Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı - Son Dakika
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Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı

29.04.2022 15:46
Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı

Adıyaman'da, birinci sınıf öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi spor ayakkabıları dağıtıldı.

Adıyaman'da, birinci sınıf öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi spor ayakkabıları dağıtıldı.

Adıyamanlı hayırsever Sümeyye Selvican Şafak, özel bir firmanın desteğiyle Adıyaman merkezde bulunan birinci sınıf öğrencilerine bayramlık spor ayakkabı dağıttı. Bahçecik Mahallesinde bulunan Adıyaman İlkokulu'nda bulunan 120 birinci sınıf öğrencisine ayakkabı dağıtmanın sevincini yaşadıklarını belirten Sümeyye Selvican Şafak, hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç aileler arasında köprü görevi gördüklerini söyledi. Öğrencilere ayakkabıları tek tek dağıtan Sümeyye Selvican Şafak, "Bu Ramazan ayı içerisinde hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle Adıyaman ilimiz genelinde 4 bine yakın ailemize gıda yardımında bulunduk. Bugünde bayramdan önce çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Bahçecik Mahallesi Adıyaman İlkokulunda 120 öğrencimize ayakkabı hediyelerini teslim ettik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı
Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı
Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı

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Ramazan Bayramı, Adıyaman, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı - Son Dakika


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