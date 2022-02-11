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Minikler itfaiyeci oldu - Son Dakika

Minikler itfaiyeci oldu

11.02.2022 17:05
Minikler itfaiyeci oldu

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünün konuğu olarak itfaiyenin görevleri ve temel yangın eğitimi hakkında bilgi aldı.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünün konuğu olarak itfaiyenin görevleri ve temel yangın eğitimi hakkında bilgi aldı. Minikler itfaiye hortumu ile yangınlara müdahale şeklini öğrendi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü ana sınıfı öğrencileri Düzce Belediyesi İtfaiyesini ziyaret ederek itfaiye erlerinin görevlerini yerinde öğrendi. İtfaiye araçlarını yakından görme ve tanıma fırsatı bulan minikler, araç gereçlerin nasıl kullanıldıkları hakkında da bilgilendirildi.

İtfaiye erleri tarafından minik öğrencilere, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim verildi. Minikler hem itfaiye sirenini çaldı hem de su hortumu ile yangına müdahale şeklini eğlenerek öğrendi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen itfaiye erleri, miniklerin sorularını da yanıtladı. - DÜZCE

Minikler itfaiyeci oldu
Minikler itfaiyeci oldu
Minikler itfaiyeci oldu

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Düzce Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler itfaiyeci oldu - Son Dakika


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