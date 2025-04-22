Minikler Üniversiteli Oldu! - Son Dakika
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Yerel

Minikler Üniversiteli Oldu!

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MSKÜ, 23 Nisan'da çocuklara üniversite yaşamını tanıtan bir etkinlik düzenledi.

22.04.2025 00:53
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Minikler bir günlüğüne üniversiteli oldu

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği 'Geleceğe İlk Adım: Bir Günlüğüne Üniversiteli' etkinliğiyle, çocuklara üniversite hayatını erken yaşta tanıma fırsatı sundu. Gün boyu süren etkinlikte minik katılımcıların hem öğrenip hem eğlenmeleri sağlandı.

Akademik birikimini toplumla buluşturmayı ilke edinen MSKÜ, yalnızca yükseköğretim alanındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla da öne çıkıyor. Bu kapsamda düzenlediği "Geleceğe İlk Adım: Bir Günlüğüne Üniversiteli" etkinliğiyle, Muğla'da öğrenim gören 8-10 yaş arası 20 çocuğa 1 günlüğüne üniversiteli olma fırsatı sundu. Bilim-sanat-spor alanlarından birer dersin yer aldığı programda öğrenciler günü, tıpkı bir üniversiteli gibi deneyimle fırsatı yakaladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini ziyaret eden öğrencileri Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar makamında ağırladı. Burada temsili olarak Rektörlük koltuğuna oturan Selin Bilge Yazıcı, tüm çocuklar için çocuk kütüphanesi açma sözü verdi.

Biyoloji Bölümü öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Dr. Olcay Ceylan tarafından verilen 'Doğayı Kağıda Taşıyoruz' başlıklı herbaryum atölyesinde öğrenciler bitkilerin nasıl kurutulacağını, saklanacağını ve bilimsel koleksiyonlara dönüştürüleceğini öğrendi.

Minik üniversiteliler ardından Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Sesigür rehberliğinde gerçekleştirilen Sanat Atölyesi ile renklerin ve şekillerin dünyasında özgürce sanat yaptı.

Günün son dersi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı ile birlikte yürütüldü. 'Spor Zamanı' dersinde öğrenciler mini oyunlarla Amerikan futbolunun temel hareketlerini öğrenip; takım ruhunu keşfetti.

Minik misafirler, kampüs ortamında geçirdikleri bu özel günü eğlenceli bir filmin ardından tamamladı.

Küçük üniversiteliler 'Bir Günlüğüne Üniversiteli' etkinliğiyle akademik yaşamı erken yaşta deneyimleme fırsatı yakalarken; birbirinden eğlenceli dersler ile keyifli bir gün geçirdi. Yükseköğretim Kurulunun hayata geçirdiği 'Bilim İletişimi' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu etkinlikle, bilim ile toplum arasındaki bağların geliştirilmesi amaçlanıyor. MSKÜ toplumsal gelişime katkı sunan ve üniversitede üretilen bilimi topluma yaymayı önceleyen projeleriyle bölgesel ve ulusal düzeyde örnek olmaya devam edecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minikler Üniversiteli Oldu! - Son Dakika

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