MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika
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MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık

MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık

Adana'da MİT'çi gibi davranan şüpheli, 16 kişiyi dolandırarak 128 bin dolar para topladı.

03.04.2025 10:44
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Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi Amerika'ya götürme bahanesiyle 128 bin 400 bin dolar dolandıran şüpheli ve arkadaşlarının yargılanması tutuksuz olarak devam ederken detayları müşteki avukatı anlattı. Şüphelinin polisi bile 'MİT'ciyim' diyerek inandırdığı ve olayda kullandığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, 2022 yılında Amerika'ya kaçak yollarla gitmek için kendisini 'Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışıyorum' diyerek tanıtan güvenlik görevlisi M.A.A., iki arkadaşıyla birlikte 16 kişiye önce güven sağladı daha sonrada önce bir Afrika ülkesine gidileceğini, oradan Amerika'ya geçileceğine inandırdı. Şüpheli, daha sonra kamu görevlileriyle aralarının iyi olduğunu, 16 kişiyi Amerika'ya kolaylıkla götürebileceğini belirterek arkadaşı M.A.'nın iş yerinde toplamda 128 bin 400 dolar para topladı.

Havalimanında topladı, aşı parası bile aldı

Bu sırada M.A.A., Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı S.A. ile de tanıştı. Komiser yardımcısına kendisinin MİT görevlisi olduğuna inandırıp 'Seni MİT'e aldıracağım' diyerek kandırıp ekibe dahil etti. M.A.A., 16 kişiyi 22 Mayıs 2022 tarihinde Amerika'ya götürme bahanesiyle Şakirpaşa Havalimanı'nda topladı. Şüphelinin 2 arkadaşı ise 16 kişiden, 'Aşı olmanız lazım' diyerek devletin ücretsiz yaptığı sarıhumma aşısı için 100'er dolar para daha aldı.

16 kişi önce Adana'dan İstanbul'a gitti. Ancak İstanbul'a gittiklerinde Amerika'ya gidemeyeceklerini öğrenerek geri Adana'ya gelen mağdurlar, evine gittikleri şahısla konuşmak istedikleri sırada ise komiser S.A., devreye girerek M.K. ile M.A. A.'yı resmi ekip aracıyla alıp çalıştığı polis merkezine götürdü. Burada şüphelilerin gerçekten MİT'te olduğundan şüphelenmeyen komiser yardımcısı çay, kahve ikram edip şahısları bıraktı.

Şikayetçi oldular, dava açıldı

16 kişi, avukatları Nazan Akça Subaşı aracılığıyla 5 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında M.A.A., arkadaşları M.K. ve M.K. ve S.A. tutuklandı ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.A.'nın ise mahkeme kararıyla yeniden mesleğine iade edildiği öğrenildi.

"Kimseyi dolandırmadım"

M.A. A.'nın savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde ise kimseye kendisini MİT görevlisi olarak tanıtmadığını, kimseyi de dolandırmadığını, iki arkadaşının bütün işi yaptığını öne sürdü. 2 arkadaşı ise suçu M.A A.'ya attı. Öte yandan şikayetler ve davanın açılması üzerine mağdurların zararının bir kısmı giderildi. Şüphelilerin tutuksuz yargılanmaları devam ederken davanın duruşmasının 14 Nisan'da görüleceği bildirildi.

"Dolandırıldıklarını anlayıp Adana'ya döndüler"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan avukat Nazan Akça Subaşı, dolandırılan şahısların daha sonra Amerika'ya gittiklerini anlatarak, "16 kişi, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şahsa ortalama 8-10 bin dolar para verip Amerika'ya gitme hayali kuruyor ancak hepsi dolandırılıyor. O paraları alınmasına rağmen birde havalimanında devletin yaptığı ücretsiz aşı için de 100'er dolar para topluyorlar. İstanbul'a gittiklerinde ise şahıslar Amerika'ya gidemeyeceğini anlayınca dolandırıldıklarını anlıyorlar ve geri Adana'ya dönüyorlar" dedi.

"80 bin dolar para ortada yok"

Komiser yardımcısının M.A A. ile birlikte M.K.'yı formaliteden gözaltına aldığını anlatan Subaşı, "Mağdur aileler dolandırıcıların evine gittiği sırada komiser yardımcısı S. A., M. A.A. ve M.K.'yı formaliteden evde gözaltına alıp emniyete götürmüş. Dolandırılan aileler ise polis şahsı aldı, mağduriyetimiz gidecek diye sevinmiş. Ancak hepsi yanılmış" ifadelerini kullandı.

Avukat Subaşı, komiser yardımcısının ifadesinde 'Bu şahıs beni MİT personeliyim, seni MİT'te işe aldıracağım' diyerek kandırdığını itiraf ettiğine değinerek, şuanda davanın sürdüğünü kaydetti.

"Şebekeler var, dikkat etmek lazım"

Dolandırılma vakalarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten avukat Nazan Akça Subaşı, "Herkes yurtdışına gidip yüksek miktarda paralar ile çalışmak istiyor ama bunun bir şebekesi var ve bu şebekeler devamlı artıyor. Kendilerine kimlik bile yaptırıyorlar. Bu dediğimiz şahsında sahte MİT kimliği var, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıyor, kamu görevlisi olduğunu düşündürerek insanları bu şekilde kandırıyor. Vatandaşlar lütfen duyarlı olsunlar. Yurtdışına gitmek için vize alınmadan gidilmez, kaçak yollarla zaten kimse gönderilemez, bununla ilgili havalimanlarında, uçaklarda kontroller var. Kimse bu şekilde para kaptırmasın" diyerek uyarıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MİT Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık - Son Dakika

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