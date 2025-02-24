Mobilya Kent Projesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Mobilya Kent Projesi'nin Temeli Atıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Mobilya Kent projesinin temeli atıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen bu proje, bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak. Oğuzeli, mobilya üretiminde önemli bir merkez haline gelecek.

24.02.2025 23:05
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Mobilya Kent projesinin temeli atıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Mobilya Kent projesinin temeli atıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçecek bu dev yatırım, Oğuzeli'nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak, istihdamı artıracak.

Mobilya Kent projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bölge sanayi üretimini ve ekonomik potansiyelini zirveye taşımayı hedefliyor. Oğuzeli Mobilya Kent, toplamda 100 adet taşınmazdan oluşacak ve geniş bir alana yayılacak. Proje tamamlandığında Oğuzeli'nin ekonomisinin büyük bir ivme kazanacağına ve Türkiye'deki mobilya üretiminin önemli bir yere sahip olması amaçlanıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hayata geçirilecek Mobilya Kent Projesinin temeli atıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle inşa edilecek bu dev yatırım, Oğuzeli'nin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ve bölgedeki istihdamı artıracak.

Proje, 100 adet taşınmazdan oluşan ve geniş bir alana yayılan modern bir sanayi merkezi olacak. Tamamlandığında, Oğuzeli'nin ekonomisinde büyük bir ivme bekleniyor ve Türkiye mobilya üretiminde önemli bir konuma ulaşması hedefleniyor.

"Vazgeçmeden mücadele ettik"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçirmek için uzun yıllar mücadele verdiklerini ifade etti. Başkan Şahin, "Mobilya meselesi 10 yıllık bir yolculuk. Ancak inandığımız bir projeydi. Oğuzeli, lojistik olarak çok önemli bir merkez. Büyük bir medeniyetin bugünkü emanetçileriyiz ve Oğuzeli hak ettiği değeri görecek" dedi.

Başkan Şahin ayrıca bölgenin su ihtiyacına da dikkat çekerek, Can Suyum Projesi gibi yatırımların önemine vurgu yaptı. Şahin, "Su olmadan hayat olmaz. Barak Ovası'nın sulanması ve Sacır'ın temizlenmesi gibi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu bir devlet aklıdır; kalkınma yerelden başlar" şeklinde konuştu.

"Oğuzeli mobilyanın merkezi olacak"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli'nin mobilya üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Gaziantep, 190 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Mobilya sektöründe de iddialıyız. Bu proje, Oğuzeli'ni hak ettiği noktaya taşıyacak. Allah hayırlı etsin" dedi.

"Yeni bir İnegöl doğuyor"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Oğuzeli'nin mobilya üretiminde yeni bir İnegöl olacağını ifade etti. Ünverdi, "Bu proje, Gaziantep'in kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Gelecekte bu başarıların altında sizlerin imzası olacak" dedi.

bin metrekarelik bir AVM inşa edilecek. Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgeleri'nde mobilya sektörü için böyle bir AVM bulunmuyor. Oğuzeli bu alanda merkez olacak" dedi.

MHP eski Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, konuşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, butona basarak temel atmaya geçildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mobilya Kent Projesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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