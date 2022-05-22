Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı - Son Dakika
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Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı

22.05.2022 17:22
Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanı'nda modifiye tutkunlarını ağırladı.

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanı'nda modifiye tutkunlarını ağırladı. 4. Cadde Manisa Tuning Fest 2022'de otomobil tutkunları araçlarını meraklılarının beğenisine sundu.

Yunusemre Belediyesi, Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği işbirliği ile Ortaköy Mesire Alanı modifiye araç tutkunlarını konuk etti. 7'den 70'e modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği 4. Cadde Manisa Tuning Fest 2022'de yaklaşık bin 600 otomobil Avrupa Güzellik, Ticari Güzellik, Tofaş Güzellik ve Desibel kategorilerinde yarıştı. Alana girişin ücretsiz olduğu organizasyona katılım yoğun oldu. Festivale Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği Başkanı Sefa Giray, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı. Etkinlik ile gençleri buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Çerçi, organizasyona duyulan ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, "Bu yıl etkinliğimizin 4.sünü düzenledik. Gençler inşallah güzel bir şekilde zaman geçirdiler. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi. Etkinliğine katılarak keyifli bir zaman geçiren vatandaşlar ise Başkan Çerçi ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı
Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı
Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı
Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı
Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı
Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Modifiye araçlar Ortaköy'de görücüye çıktı - Son Dakika


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