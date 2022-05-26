Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı - Son Dakika
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Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı

26.05.2022 12:27
Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı

Eskişehir'deki Mozambikli öğrencilerle bir araya gelerek uluslararası bir topluluk olmayı amaçladığını dile getiren Türkiye'deki Mozambikli Üniversite Öğrencileri Topluluğu Başkanı Danilo Paulo Varieque, "Porsuk Nehri bana tekrardan Eskişehir'in ne kadar güzel bir yer olduğunu fark ettirdi" dedi.

Eskişehir'deki Mozambikli öğrencilerle bir araya gelerek uluslararası bir topluluk olmayı amaçladığını dile getiren Türkiye'deki Mozambikli Üniversite Öğrencileri Topluluğu Başkanı Danilo Paulo Varieque, "Porsuk Nehri bana tekrardan Eskişehir'in ne kadar güzel bir yer olduğunu fark ettirdi" dedi.

Mozambik'in Nampula şehrinden Türkiye'ye ekonomi ve muhasebe eğitimi almaya gelen 21 yaşındaki Danilo Paulo Varieque, Eskişehir'deki Mozambikli üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Türkiye'deki Mozambikli Üniversite Öğrencileri Topluluğu Başkanlığı'na atanan Afrikalı Varieque, başkanlığı sırasında daha fazla Mozambikli öğrenciyi bir araya getirmeyi amaçladığını ve Afrika'daki diğer üniversitelileri de Türkiye'de eğitim almaları yönünde motive ettiğinden bahsetti. Türkiye'deki Mozambikli vatandaşlar başta olmak üzere Afrikalıların sayısının her yıl arttığına vurgu yapan Varieque, "Derneğimize katılmak isteyen kişiler hangi milletten olursa olsun, ailemizin birer parçası olacaktır" dedi.

"Porsuk Nehri bana tekrardan Eskişehir'in ne kadar güzel bir yer olduğunu fark ettirdi"

Eskişehir'in çeşitli yerlerini görme imkanı bulduğunu ve bu kentin tam bir turizm cenneti olabileceğine değinen Varieuque, konuyla alakalı olarak şunları anlattı:

"Türkiye'ye geldiğimden beri sürekli farklı şehirleri geziyorum fakat hiçbir yer, beni Eskişehir kadar etkilemedi. Attığım her adımda sanki burayı senelerdir tanıyormuşum gibi hissettim. Özellikle Porsuk Nehri üzerinde insanların fotoğraf çektirdiklerini gördüğümde, bir kere daha bu kentin güzelliğini fark ettim."

"Uluslararası bir öğrenci topluluğu olmayı amaçlıyoruz"

Türkiye'ye gelmeye karar verdiğinde Eduardo Mondlane Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finans Bölümü ikinci sınıfta olduğunu belirten Danilo Paulo Varieque, Eskişehir'i ziyaret ettikten sonra neden buraya "Öğrenci şehri" denildiğini daha iyi anladığını söyledi. Planladıkları etkinliklerin sadece Mozambikliler arasında kalmasın aksine uluslararası bir öğrenci topluluğu meydana getirmeyi amaçladığını dile getiren Başkan Danilo, "Diğer milletlere mensup olan üniversite öğrencileri ile fikir alışverişinde bulunmak, biz topluluktakilere her zaman farklı bir deneyim yaşatacaktır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı
Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı

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Kaynak: İHA

Üniversite, Eskişehir, Mozambik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir'deki Afrikalıları bir araya topladı - Son Dakika


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