MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi - Son Dakika
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MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi

14.05.2022 00:40

MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından '8'inci Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği' etkinliği düzenlendi.

MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından '8'inci Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği' etkinliği düzenlendi.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi pandemi nedeniyle ara verdiği ve 2 yıl aradan sonra '8'inci Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği' etkinliğini Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda gerçekleştirdi.

MSKÜ Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü tarafından hazırlanan etkinlikte Aşık Mürsel Sinan, Aşık Mustafa Aydın, Aşık Ormani ve Karadenizli Atma Türkü Sanatçısı Burak Atasoy katıldı.

Etkinliği düzenleyen Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Abbas Çınar, UNESCO'nun bu yılı Aşık Veysel'in 50'nci ölüm yıldönümü nedeniyle Aşık Veysel Yılı ilan ettiğini söyledi. Çınar, "Daha önceki yıllarda sadece 'Aşıklar Şöleni' olarak bu etkinliği düzenliyorduk. Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek bu atışma geleneğinin atma türkü le iç içe olduğunu, bunun örneklerinin Trabzon'da olduğunu söyleyerek bu geleneği bir arada gösterme şansının olup olmadığın söylemesinin ardından bu yıl 'Aşıklar Şöleni ve Atma Türkü Geleneği' olarak etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinliğe katılan aşıklar sırasıyla 3'er parça seslendirdikten sonra karşılıklı olarak atışma örnekleri sundular. Yaklaşık 2 saat süreyle sahnede kalan aşıklara program sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından teşekkür belgesi verildi. Gecede ayrıca etkinliğe katkıda bulunan işadamları Hamdi Yücel Gürsoy ve Mustafa Ercan'a da teşekkür belgeleri verildi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Anadolu'nun farklı kültürlerini yaşatmak adına bu etkinliğin devam etmesini çok istediğini belirterek etkinliğe katılan aşıklara teşekkür etti.

MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi
MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi
MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi
MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat, Türk, AKM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSKÜ'de aşıklar şöleni ve atma türkü geleneği gecesi - Son Dakika


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