MSKÜ ve MUTSO Arasında İyi Niyet İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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MSKÜ ve MUTSO Arasında İyi Niyet İş Birliği Protokolü İmzalandı

MSKÜ ve MUTSO Arasında İyi Niyet İş Birliği Protokolü İmzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) arasında, ortak çalışmaları teşvik etmek ve karşılıklı çalışma anlayışını geliştirmek amacıyla 3 yıllık İyi Niyet İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında taraflar, eğitim, proje geliştirme ve araştırma faaliyetlerinde iş birliği yapacak ve ortak akademik, bilimsel, sportif ve kültürel faaliyetler düzenleyecek.

04.07.2024 11:37
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) arasında, ortak çalışmaları teşvik etmek ve karşılıklı çalışma anlayışını geliştirmek amacıyla 3 yıllık İyi Niyet İş Birliği Protokolü imzalandı.

MUTSO binasında düzenlenen imza töreninde, MSKÜ Rektör Yardımcısı ve İnova Muğla TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz Ülgen, TTO Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Ercan, TTO Fikri Mülkiyet Hakları Birimi Modül Sorumlusu Öğretim Görevlisi İlknur Alpak ve MUTSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Birimi Sorumlusu Elvan Kocagöz hazır bulundu. Protokol, MSKÜ TTO Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Ercan ile MUTSO Başkanı Bülent Karakuş tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında taraflar, eğitim, karşılıklı proje geliştirme ve araştırma faaliyetlerinde iş birliği yapabilecek. Protokol kapsamındaki tüm faaliyetler, ülke mevzuatları ve imkanları sınırları dahilinde yürütülecek.

İş birliğine dayalı ortak proje, araştırma ve bilimsel yayın yapılması planlanan protokolde ayrıca kongre, sempozyum, eğitim, konferans gibi ortak akademik ve bilimsel faaliyetler ile ortak sportif ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek. Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek sektör toplantıları, ziyaretler ve diğer faaliyetlerin yanı sıra, Muğla'da faaliyet gösteren sektörleri ilgilendiren konularda yapılacak akademik çalışma ve araştırmalarda karşılıklı iş birliği imkanları da değerlendirilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ticaret Ve Sanayi Odası, Muğla, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSKÜ ve MUTSO Arasında İyi Niyet İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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