Mudanya\'da ATV Heyecanı

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Mudanya'da ATV tutkunları, düzenlenen off road turunda büyük heyecan yaşadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde toplanan 10 kişilik grup, atv araçlarıyla beraber çıktıkları off road turunda kırsaldaki Yörükali, Ülküköy, Dereköy, İpekyayla, Mirzoba ve Çepni mahallelerinde zor şartlarda geçtikleri güzergahı tamamladı. Şehir hayatının monotonluğundan kaçmak isteyen katılımcılar, doğayla iç içe macera dolu anlar yaşadı. Yolculuk boyunca farklı güzelliklerle karşılaşan grup üyeleri, zaman zaman karşılaştıkları zorlu parkurda adrenalin dolu anlar yaşadı.

Mudanya'nın eşsiz doğasında gerçekleşen bu etkinlik, katılımcılara hem adrenalin hem de huzur dolu bir gün geçirme fırsatı sundu. Parkurların nadir ortamlardan biri olduğunu ifade eden İlhan Atabey, konuyla ilgisi olanlara yardımcı olabileceklerini ifade ederken, bu heyecanı yaşamaları tavsiye etti.

Yarım gün süren bu etkinlik, doğanın kucağında heyecan arayanlar için ideal bir destinasyon oldu. etkinlik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BURSA