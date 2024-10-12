Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü Kerem Görsev Trio Konseriyle Kutlandı - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü Kerem Görsev Trio Konseriyle Kutlandı

Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yıl Dönümü Kerem Görsev Trio Konseriyle Kutlandı

Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü, ünlü müzisyen Kerem Görsev Trio'nun verdiği konserle kutlandı. Konser öncesinde, Milli Kadın Voleybol Takımı'na geçen yıl verilmesi gereken Barış Yolu Ödülü takdim edildi.

12.10.2024 11:41  Güncelleme: 11:44
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü ünlü müzisyen Kerem Görsev Trio konseriyle son buldu. Konser öncesi Filenin Sultanları'na geçen yıl alamadıkları Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü takdim edildi.

Mudanya Belediyesi tarafından, "Kuruluşta İmzamız Var/ 9 Gün: Barışa Giden Yol" temasıyla, müzakerelerin başladığı 3 Ekim'den bu yana kutlanan Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı etkinlikleri son gün konseriyle son buldu. Konser öncesi Milli Kadın Voleybol takımına geçen yıl kazandıkları Barış Yolu Ödülü verildi.

Mütareke Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü Seçici Kurul Üyeleri, ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Mudanyalılar katıldı. Geçtiğimiz yıl Mudanya Mütarekesi 2023 Barış Yolu Ödülü'ne layık görülen ancak maç fikstürlerinin yoğunluğu nedeniyle ödülünü alamayan Milli Kadın Voleybol Takımı ödüllerine bu yıl kavuştu. Saliha Şahin, Dilay Özdemir, Melisa Bükmen, Selin Adalı, Bilge Paşa ve Selin Çalışkan, ödülü İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker'in elinden aldı. En büyük zaferin barış olduğunu ve Mudanya'nın dünyaya örnek olacak bir barış getirdiğini dile getiren Toker, "Atatürk'ün kızları olarak kazandıkları büyük başarılardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu ödülü kızlarımıza vermekten dolayı gurur duyuyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Türk kadının neleri başarabileceğini ortaya koyduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, "Onlarla birlikte ağladık, onlarla birlikte güldük. Şimdi bile düşündükçe tüylerimiz diken diken oluyor. Hepimizi gururlandırdılar. Her türlü ödüle layıklar. Kızlarımızla beraber çok umutlanıyoruz. İyi ki varsınız. Hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Görsev'den unutulmaz konser

Ödül töreni sonrası sahne alan dünyaca tanınmış caz piyanistlerinden Kerem Görsev Trio Mudanyalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Güçlü melodileri ve etkileyici performansıyla izleyenlerden tam not alan Görsev, Mudanya'dan yükselen barış ve bağımsızlık ruhuna ortak oldu. Atatürk ve İsmet İnönü'yü anarak konserini bitiren Görsev, İzmir Marşı'nı Mudanyalılar ile birlikte söyledi. Konser sonunda Kerem Görsev Trio'ya teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dokuz gün boyunca Mütareke sürecinin her anını yaşadıklarını söyledi. Etkinliklerde değerli isimleri ağırlamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Dalgıç, Görsev'den Mudanya için bir beste sözü aldı. Yaşa Mudanya sloganıyla sözlerini bitiren Dalgıç, 102. Yıl kutlamalarına emek veren herkese teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü Kerem Görsev Trio Konseriyle Kutlandı - Son Dakika

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