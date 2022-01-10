Müdür Çınarcı gazetecileri unutmadı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, ilçede görev yapan gazeteciler için kutlama programı düzenledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde düzenlenen kutlama programına yerel ve ulusal basında çalışan gazeteciler katıldı. Gazeteciler için pasta kestiren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, "Bugün '10 Ocak Gazeteciler Günü. Basına emek veren yerel gazetecilerimizi unutmadığımızı göstermek adına, gazetecilerimiz için bir kutlama programı tertipledik. Kutlama programında bir süre gazetecilerimizle sohbet edip ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında sohbet ettik. Gayet hoş ve sıcak geçen kutlama programımıza katılan gazetecilerimize teşekkür ediyor ve onların nezdinde tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kutlama programından sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necip Çınarcı, gazetecilere ajanda hediye ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN