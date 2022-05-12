Müftü Erhun, "Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk" - Son Dakika

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayı boyunca müftülüğe ulaştırılan zekat, fitre, fidye ve sadakaları vaktinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade ederek, "Bilecik İl Müftülüğü olarak geçen sene yaptığımız gibi bu sene de fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk" dedi.

Bilecik Müftülüğü, yeryüzünde iyiliği hakim kılma misyonuyla Ramazan ayı boyunca il genelinde ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu. Bilecik Müftülüğü'nce hayırseverlerin emanetleri; zekat, fitre, fidye, sadaka ve yardın kolilerini, din görevlileri ve gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

"Bu sene de fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk"

Yardım dağıtma faaliyetlerine bizzat katılan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun "Bilecik halkı tarihi boyunca hep iyilikte yarıştı ve iyilikle anıldı. Halkımız bu Ramazanda gönlünün ne kadar zengin olduğunu ve alicenaplığını bir kez daha gösterdi. Bilecik İl Müftülüğü olarak geçen sene yaptığımız gibi bu sene de fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk. Ramazan ayı boyunca müftülüğümüze, din görevlilerimize ulaştırılan zekat, fitre, fidye ve sadakaları ve yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Bizler Müftülük olarak bu emanetleri, özellikle, zekat fitre ve fidyelerini bayram öncesinde büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İl Müftülüğümüzün organizasyonu ile sahaya inen din görevlilerimiz, ve her alanda çalışan koordinatörlerimiz, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir hayır köprüsü oluşturdu" dedi.

"Halkımızdan yıl boyunca zekat, bağış, adak ve kurbanlarını kabul ediyoruz"

Müftü Erhun, hafızlık yapan öğrenciler için yıl boyunca bağış kabul ettiklerine de değinerek "İlimizde Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an kursu ve Şifa Kız Yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık yapan öğrencilerimiz var. Bu hafızlarımızın iaşe ve ibate giderleri için halkımızdan yıl boyunca zekat, bağış, adak ve kurbanlarını kabul ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Gelsinler öğrencilerimiz ve kursumuzu tanısınlar istiyoruz" dedi.

Bilecik halkına yardımseverliği için teşekkür eden Müftü Erhun "Yardımlarını bizlere emanet eden ve yaptığımız bütün faaliyetlerde bizleri yalnız bırakmayan, sadece Allah rızası için hayırda yarışan Bilecik halkına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK