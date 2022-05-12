Müftü Erhun, "Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk" - Son Dakika
Üye Girişi

Müftü Erhun, "Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk"

12.05.2022 10:22
Müftü Erhun, "Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk"

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayı boyunca müftülüğe ulaştırılan zekat, fitre, fidye ve sadakaları vaktinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade ederek, "Bilecik İl Müftülüğü olarak geçen sene yaptığımız gibi bu sene de fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik...

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayı boyunca müftülüğe ulaştırılan zekat, fitre, fidye ve sadakaları vaktinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade ederek, "Bilecik İl Müftülüğü olarak geçen sene yaptığımız gibi bu sene de fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk" dedi.

Bilecik Müftülüğü, yeryüzünde iyiliği hakim kılma misyonuyla Ramazan ayı boyunca il genelinde ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu. Bilecik Müftülüğü'nce hayırseverlerin emanetleri; zekat, fitre, fidye, sadaka ve yardın kolilerini, din görevlileri ve gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

"Bu sene de fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk"

Yardım dağıtma faaliyetlerine bizzat katılan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun "Bilecik halkı tarihi boyunca hep iyilikte yarıştı ve iyilikle anıldı. Halkımız bu Ramazanda gönlünün ne kadar zengin olduğunu ve alicenaplığını bir kez daha gösterdi. Bilecik İl Müftülüğü olarak geçen sene yaptığımız gibi bu sene de fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk. Ramazan ayı boyunca müftülüğümüze, din görevlilerimize ulaştırılan zekat, fitre, fidye ve sadakaları ve yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Bizler Müftülük olarak bu emanetleri, özellikle, zekat fitre ve fidyelerini bayram öncesinde büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İl Müftülüğümüzün organizasyonu ile sahaya inen din görevlilerimiz, ve her alanda çalışan koordinatörlerimiz, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir hayır köprüsü oluşturdu" dedi.

"Halkımızdan yıl boyunca zekat, bağış, adak ve kurbanlarını kabul ediyoruz"

Müftü Erhun, hafızlık yapan öğrenciler için yıl boyunca bağış kabul ettiklerine de değinerek "İlimizde Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an kursu ve Şifa Kız Yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık yapan öğrencilerimiz var. Bu hafızlarımızın iaşe ve ibate giderleri için halkımızdan yıl boyunca zekat, bağış, adak ve kurbanlarını kabul ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Gelsinler öğrencilerimiz ve kursumuzu tanısınlar istiyoruz" dedi.

Bilecik halkına yardımseverliği için teşekkür eden Müftü Erhun "Yardımlarını bizlere emanet eden ve yaptığımız bütün faaliyetlerde bizleri yalnız bırakmayan, sadece Allah rızası için hayırda yarışan Bilecik halkına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Müftü Erhun, Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk
Müftü Erhun, Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk

YORUMLAR
500
Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, buzlar çözüldü Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, buzlar çözüldü Özel gereksinimli sporcular hünerlerini sergiledi Özel gereksinimli sporcular hünerlerini sergiledi

Bilecik Müftülüğü, Ramazan, Bilecik, Müftü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müftü Erhun, 'Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk' - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Melike Öcalan'dan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt: Tek dileğim bir daha böyle bir adamla aynı ortamda bulunmamak
10:23 Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:09 Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:33:38. #1.13#
SON DAKİKA: Müftü Erhun, "Fakir ve zengin vatandaşlarımız arasında iyilik köprüsü olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement