Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tiyatro Ziyafeti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tiyatro Ziyafeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Tiyatro Ziyafeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Yedi Kocalı Hürmüz' ve 'İstanbul Ağlarken' tiyatro oyunlarını sahneleyerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Oyuncuların performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

05.12.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Muğla Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyuncuları İstanbul Ağlarken ve 7 Kocalı Hürmüz oyunlarını sahneledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunlara izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve sanatın şehri Muğla'da vatandaşları bir araya getiren, sosyal hayatı renklendiren etkinliklere devam eden Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı kültür ve sanat etkinlikleriyle bölgedeki sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro bölümü Sadık Şendil'in ölümsüz eseri iki perdelik tiyatro oyunu Yedi Kocalı Hürmüz'ü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde izleyicilerle buluşturdu. 20 kişilik oyuncu kadrosuna sahip olan 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini Utkan Özüpak üstlendi. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz isimli kadının farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmesi ile oluşan komik olayları ele alan komedi türündeki iki perdelik oyun seyircilerin beğenisini topladı.

'İstanbul Ağlarken' sanat severlerle buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyuncuları Utkan Özüpak'ın yönettiği 'İstanbul Ağlarken' adlı oyununu da sanatseverlerle buluşturdu. 1919 yılında İstanbul'a İngilizlerin ayak bastığı sırada Türk ve Rum tiyatro sanatçılarının çektiği sıkıntılar ve milli mücadeleye verilen desteğin anlatıldığı oyun büyük beğeni topladı.

Tiyatrolar izleyicilerden tam not aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tiyatro bölümünün başarılı oyuncu kadrosunun sergilediği performanslar izleyicilerden tam not aldı. Farklı dönemleri anlatan iki oyunda da salonu dolduran sanatseverler oyunculara alkışlarla teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tiyatro Ziyafeti - Son Dakika

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