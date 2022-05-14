Muğla Büyükşehir Okçularından "Okçuluk Türkiye Kupası"Nda Büyük Başarı - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları, Antalya'da düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası yarışmalarında 7 altın 3 gümüş madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları, katıldıkları turnuvalarda başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi okçuları son olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası 2'nci ayak yarışmalarına katıldı.

YARIŞMAYA 577 SPORCU KATILDI

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplamda 577 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Antalya'da düzenlenen turnuvada, Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları, 7 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Büyükşehir okçularından Songül Lök büyükler kategorisinde bireyselde ve gençler kategorisi bireyselde olmak üzere 2 altın madalya kazandı.

Turnuvada büyükler kategorisinde Emircan Haney ve Songül Lök'ten oluşan karışık takım birinci olarak altın madalya kazandı. Büyükler kategorisinde Songül Lök, Hazal Burun ve Ceyda Kömür'den oluşan kadın takım da altın madalya kazanarak birinci oldu.

Turnuvada ayrıca gençler kategorisinde Songül Lök, Hazal Burun ve Ceyda Kömür'den oluşan kadın takımı ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Songül Lök ve Emircan Haney 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2022 Dünya Kupası 2. ayak müsabakaları için Güney Kore'de mücadele edecekler.