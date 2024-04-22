Muğla'da 23 Nisan kutlamaları başladı - Son Dakika
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Muğla'da 23 Nisan kutlamaları başladı

Muğla Valiliği himayelerinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşte öğrenciler Türk efsanelerini canlandırarak renkli görüntüler oluşturdu.

22.04.2024 20:05  Güncelleme: 20:11
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Muğla'da 23 Nisan kutlamaları başladı

MUĞLA - Muğla Valiliği himayelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler 23 Nisan Korteji ile başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Recai Güreli Caddesinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstünde son buldu. Cumhuriyet Meydanında Dumlupınar İlkokulu halk oyunları ekibi tarafından düzenlenen Halk Oyunu Gösterisi büyük beğeni toplarken, öğrencilerin Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Barış Manço gibi Türk efsanelerini canlandırmaları renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen yürüyüşe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Alican Bolat, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ak Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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